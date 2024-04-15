Senada dengan Shin Tae-yong, Rizky Ridho Juga Ingin Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade 2024

DOHA - Rizky Ridho menyatakan ingin membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ia pun berharap Skuad Garuda Muda bisa bekerja keras dalam Piala Asia U-23 2024 untuk mencapai target tersebut.

Rizky Ridho mengatakan seluruh elemen dalam Timnas Indonesia U-23 sudah sepakat dengan target itu. Oleh karena itu timnya arus berjuang mewujudkannya meskipun tidak akan mudah.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup A Piala Asia U-23 bersama dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Ajang itu berlangsung sejak 15 April sampai dengan 3 Mei 2024.

Jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal, punya kans tampil dalam Olimpiade 2024. Namun, untuk memuluskan hal itu minimal tim tersebut menjadi juara tiga agar otomatis mendapatkan slot tampil pada Olimpiade 2024.

"Targetnya tentu sama, dari PSSI, Head coach, dan kita, ingin lolos ke Olimpiade Paris, tentu itu tidak mudah karena lawan-lawan di sini kuat. Kami tidak akan menyerah dan akan mencoba semaksimal mungkin," kata Rizky Ridho dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Senin (15/4/2024).

Pemain Persija itu mengatakan juga akan berusaha tampil maksimal dalam laga setiap laga pada ajang tersebut. Sebab, dia pada edisi Piala Asia U-23 selanjutnya sudah tidak dapat tampil karena batasan umur.