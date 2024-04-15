Link Live Streaming Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Vision+, Klik di Sini!

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang tuan rumah Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium, Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Sebagai debutan, Timnas Indonesia U-23 ingin melangkah ke semifinal Piala Asia U-23 2024 sekaligus mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Lantas, bagaimana dengan target tiga negara Asia Tenggara lain yang mentas di Piala Asia U-23 2024, yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand?

(Shin Tae-yong berambisi antar Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto; PSSI)

Malaysia memiliki target yang sama, namun target ini menuai kritik karena persiapan tim yang minim dan kekuatan yang dinilai kurang kompetitif. Thailand, sebagai tim langganan, juga mengincar babak semifinal dengan harapan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Vietnam, berbeda dengan tim lain, lebih memilih target yang realistis. Mereka fokus untuk mencapai babak perempat finalterlebih dahulu. Target ini mungkin terkesan sederhana, namun Vietnam mungkin lebih memilih untuk realistis dan fokus kepada kemampuan mereka.

Akankah ambisi mereka menjadi nyata? Mari nantikan Piala Asia U-23 dan dukung Garuda Muda merebut gelar juara!

