Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Jassim Bin Hamad Stadium pada Senin, (15/4/2024) pukul 22.30 WIB, dan live serta eksklusif di RCTI.

Dalam laga nanti, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, akan mengandalkan Arkhan Fikri sebagai gelandang sentral. Gelandang Arema FC itu akan membuat kolaborasi apik dengan Ivar Jenner di lini sentral.

(Arkhan Fikri (8) siap jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Berhubung Arkhan Fikri dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, pelatih Arema FC, Widodo C. Putro, tidak mau ambil pusing jelang laga timnya melawan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023-2024 pada hari ini mulai pukul 15.00 WIB. Widodo C. Putro pun sudah menyiapkan strategi alternatif ketika sang pemain asing, Ariel Lucero, juga absen karena cedera.

"Kalau Ariel memang masih cedera, kita tidak bisa bawa, karena enggak mungkin juga saya memainkan pemain yang cedera, tidak siap. Untuk Arkhan kita sudah tahu dia di Timnas, jadi kita masih ada beberapa pemain yang memang kita sudah siapkan," kata Widodo, sebelum laga PSS Sleman vs Arema FC.

Widodo C. Putro meminta seluruh pemain siap untuk bermain jika dibutuhkan. Arema FC tak ingin bergantung kepada satu dua pemain saja. Karena itu, beberapa alternatif juga telah ia siapkan, termasuk pemahaman taktik ke pemain pengganti.

"Kalau saya sih tidak tergantung ke satu, dua pemain saja. Jadi semua pemain yang kita siapkan harus siap, dengan taktikal kita. Saya harap siapa pun yang main di lini tengah itu mereka bisa menerjemahkan taktikal kita," tutur pelatih berusia 54 tahun tersebut.