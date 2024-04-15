Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Prediksi Persib Bandung Bakal Kesulitan Kalahkan Persita Tangerang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:20 WIB
Nick Kuipers Prediksi Persib Bandung Bakal Kesulitan Kalahkan Persita Tangerang
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BAGI pemain Persib Bandung, Nick Kuipers tidak ada pertandingan yang mudah di sepakbola Indonesia. Karena itu, ia memprediksi Maung Bandung bakal kesulitan memetik kemenangan sekali pun yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah tim papan bawah, Persita Tangerang.

Ya, Persib dan Persita akan saling bentrok di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (15/4/2024) pada pukul 15.00 WIB.

Jelang laga tersebut, bek asal Belanda ini memastikan Persib akan mengalami kesulitan untuk bisa memenangkan pertandingan. Meski Persita merupakan tim papan bawah yang kini menempati posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

“Saya rasa di Indonesia tidak ada pertandingan yang mudah. Jadi saya rasa besok akan menjadi laga sulit lagi. Tapi kami sudah siap untuk itu,” ujar Nick Kuipers, Senin (15/4/2024).

Nick Kuipers bersama Bojan Hodak

Bek bernomor punggung 2 ini menilai Persita merupakan tim yang bagus baik secara tim maupun individu pemainnya. Karena itu, Persib harus bersiap menghadapi pertandingan nanti dengan harapan bisa meraih kemenangan.

“Dan ini jadi laga penting supaya mengamankan posisi empat besar. Ya sisanya seperti yang sudah pelatih katakan, kami bugar dan beberapa pemain sudah kembali, tim kami kini sudah hampir lengkap lagi. Jadi ini bagus untuk laga yang berikutnya dan begitu menantikan laga besok,” tuturnya.

