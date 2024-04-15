Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persita Tangerang vs Persib Bandung: Luis Duran Sudah Siapkan Strategi untuk Kalahkan Maung Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |02:36 WIB
Persita Tangerang vs Persib Bandung: Luis Duran Sudah Siapkan Strategi untuk Kalahkan Maung Bandung
Persita Tangerang siap hadapi Persib Bandung. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Persita Tangerang, Luis Duran percaya diri timnya bakal menang saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, pada Senin Senin (15/4/2024) pukul 15.00 WIB nanti. Pasalnya Duran menyebut Persita sudah memiliki strategi dan rencana untuk menang dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali tersebut.

Luis Duran mengaku selama ini persiapan jelang menghadapi Persib sudah sangat bagus. Sebab dia sangat mengetahui lawannya ini merupakan tim kuat.

“Kita tahu, kita butuh kemenangan. Dan persiapan pemain sangat bagus, kita sudah atur semua rencana permainan yang akan kita lakukan untuk bisa dapat poin penuh lawan Persib. Mudah mudahan rencana yang kita lakukan sama pemain berjalan semua supaya kita dapat poin maksimal,” harap Luis Duran, Senin (15/4/2024).

Pelatih yang baru ditunjuk menggantikan Divaldo Alves ini juga mengaku sangat mengetahui Persib dihuni para pemain berkualitas. Terutama untuk yang beroperasi di lini depan.

Dewa United vs Persita Tangerang

“Tapi kita sudah semuanya apa yang harus kita lakukan untuk hadapi mereka. Ya saya sudah bicara sama pemain belakang bagaimana caranya untuk kita bisa hentikan 3 pemain depan,” tuturnya.

Luis Duran berharap rencana yang telah disusun bisa dijalankan dengan maksimal. Sehingga keinginan untuk meraih kemenangan atas Persib bisa tercapai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636379/dewa-united-vs-phnom-penh-crown-afc-challenge-league-jadwal-dan-link-streaming-di-vision-izb.webp
Dewa United vs Phnom Penh Crown, AFC Challenge League: Jadwal dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Dean James Malah Kena Kritik usai Go Ahead Eagles Bungkam Aston Villa di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement