Persita Tangerang vs Persib Bandung: Luis Duran Sudah Siapkan Strategi untuk Kalahkan Maung Bandung

GIANYAR – Pelatih Persita Tangerang, Luis Duran percaya diri timnya bakal menang saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, pada Senin Senin (15/4/2024) pukul 15.00 WIB nanti. Pasalnya Duran menyebut Persita sudah memiliki strategi dan rencana untuk menang dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali tersebut.

Luis Duran mengaku selama ini persiapan jelang menghadapi Persib sudah sangat bagus. Sebab dia sangat mengetahui lawannya ini merupakan tim kuat.

“Kita tahu, kita butuh kemenangan. Dan persiapan pemain sangat bagus, kita sudah atur semua rencana permainan yang akan kita lakukan untuk bisa dapat poin penuh lawan Persib. Mudah mudahan rencana yang kita lakukan sama pemain berjalan semua supaya kita dapat poin maksimal,” harap Luis Duran, Senin (15/4/2024).

Pelatih yang baru ditunjuk menggantikan Divaldo Alves ini juga mengaku sangat mengetahui Persib dihuni para pemain berkualitas. Terutama untuk yang beroperasi di lini depan.

“Tapi kita sudah semuanya apa yang harus kita lakukan untuk hadapi mereka. Ya saya sudah bicara sama pemain belakang bagaimana caranya untuk kita bisa hentikan 3 pemain depan,” tuturnya.

Luis Duran berharap rencana yang telah disusun bisa dijalankan dengan maksimal. Sehingga keinginan untuk meraih kemenangan atas Persib bisa tercapai.