Marc Klok Sudah Pulih, Siap Bela Persib Bandung Lawan Persita Tangerang

BANDUNG - Marc Klok akhirnya pulih jelang laga Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu bahkan siap untuk tampil di laga yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 15 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Klok mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke Persib. Ia harus absen saat melawan Bhayangkara FC karena menjalani pemulihan tendon achilles.

Bahkan dengan pemulihan tersebut, Klok terpaksa pamit meninggalkan Timnas Indonesia saat akan menghadapi laga kontra Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia kini merasa kuat.

“Bagus, senang bisa kembali. Kondisi saya bagus, saya merasa bagus dan kuat, segar baik fisik dan mental,” ungkap Klok, Minggu (14/4/2024).

Karena itu, pemilik nomor punggung 23 tersebut menyatakan kesiapannya apabila dipercaya untuk turun menghadapi Persita yang merupakan laga ke-31 Liga 1 2023-2024. Meski begitu, ia mungkin tidak turun sebagai starter.

“Tapi mungkin tidak dari menit pertama karena saya cukup lama tidak berlatih bersama tim. Tapi saya siap untuk dimasukkan agar kondisi saya bisa meningkat lagi. Sambil mempersiapkan diri saya untuk laga di depan agar kondisinya seratus persen lagi,” urai Klok.