Dikaitkan dengan Manchester United, Ross Barkley Justru Pilih Bertahan di Luton Town

MANCHESTER – Pemain Luton Town, Ross Barkley dikabarkan tengah dilirik Manchester United. Menanggapi isu itu, Barkley mengaku sampai saat ini belum tertarik pindah tim karena fokusnya adalah membantu Luton Town bertahan di Premier League.

Ya, nama Barkley mendadak dikaitkan dengan Setan Merah -julukan Man United. Hal itu tak luput dari performa eks gelandang Chelsea itu yang ciamik bersama Luton Town sejauh ini.

Terlebih, Man United ingin memperkuat pos lini tengah mereka. Di bawah era Sir Jim Ratcliffe, Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan sosok gelandang sebagai pengganti Casemiro.

Barkley menanggapi rumor tersebut dengan santai. Pemain berusia 30 tahun ini memang memiliki hasrat untuk bisa membela klub yang bermain di kompetisi Eropa. Namun, hal itu tidak dijadikan fokus utamanya.

“Saya ingin bermain di Premier League. Saya ingin bermain di Eropa lagi, tapi saya tidak terlalu fokus pada hal itu sekarang,” kata Barkley, dilansir dari Metro, Senin (15/4/2024).