Erik ten Hag Sindir Alejandro Garnacho Usai Manchester United Ditahan Bournemouth 2-2

BOURNEMOUTH – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyindir Alejandro Garnacho usai timnya ditahan Bournemouth 2-2 pada pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Ia lalu mengungkap fakta mengejutkan soal pemain asal Argentina tersebut.

Iblis Merah kembali gagal menuai poin penuh di Liga Inggris 2023-2024. Bertandang ke Stadion Vitality, Bournemouth, Sabtu 13 April 2024 malam WIB, Man United hanya mampu menuai hasil seri.

Tuan rumah mampu dua kali unggul lewat Dominic Solanke (16’) dan Justin Kluivert (36’). Beruntung, Bruno Fernandes unjuk gigi sebagai kapten dengan mengemas dua gol pada menit ke-31 dan 65.

Namun, ada hal menarik yang terjadi di awal babak kedua. Ten Hag menarik keluar Garnacho dan memasukkan Amad Diallo. Pergantian itu sempat menuai kecaman dan membuat penggemar bingung.

Ten Hag angkat bicara mengenai keputusan itu. Ia menilai sengaja melakukan pergantian lantaran harus memperbaiki sisi kanan yang dianggap bocor karena dua gol Bournemouth berasal dari sana.

“Kami kehilangan bola di area yang tidak semestinya. Jika Anda melihat gol pertama (mereka), set-up-nya bagus tetapi di area itu Anda tidak seharusnya kehilangan bola dan berujung gol,” keluh ten Hag, melansir dari Manchester Evening News, Minggu (14/4/2024).