Pelan tapi Pasti, Jordi Amat Yakin Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Piala Dunia

TIM Nasional (Timnas) Indonesia saat ini tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi itu, bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat pun optimis Garuda bisa mentas di pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbaru, Skuad Garuda sukses meraih hasil positif dengan mengalahkan Vietnam sebanyak dua kali. Pada pertandingan pertama, pasukan Shin Tae-yong menang 1-0, sementara di laga kedua mereka menang telak 3-0.

Hasil positif itu membuat Skuad Garuda tinggal selangkah lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Saat ini mereka sedang duduk di posisi dua dengan koleksi tujuh poin, unggul empat angka atas Vietnam yang menempati urutan tiga. Dengan menyisakan dua laga Grup F, Skuad Garuda hanya butuh mengunci kemenangan diantara laga kontra Irak atau Filipina pada bulan Juni nanti.

Jika skenario itu berjalan mulus, maka Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah dengan menembus putaran ketiga. Nilai tambahnya, Skuad Garuda juga otomatis akan mendapat tiket Piala Asia 2027.

Menyoal peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, Jordi Amat tak menutup mata. Pemain Johor Darul Ta’zim itu mengakui bahwa Skuad Garuda saat ini telah berkembang ke arah positif. Jadi menurutnya, yang harus dilakukan sekarang ini adalah menatap laga selangkah demi selangkah untuk bisa meraih hasil terbaik.

“Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih berkembang sehingga impian kami masih jauh,” kata Jordi Amat seperti dilansir dari Sportbible, Minggu (14/4/2024).