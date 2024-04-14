Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelan tapi Pasti, Jordi Amat Yakin Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Piala Dunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |02:35 WIB
Pelan tapi Pasti, Jordi Amat Yakin Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Piala Dunia
Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat. (Foto: Instagram/jordiamat5)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia saat ini tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi itu, bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat pun optimis Garuda bisa mentas di pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbaru, Skuad Garuda sukses meraih hasil positif dengan mengalahkan Vietnam sebanyak dua kali. Pada pertandingan pertama, pasukan Shin Tae-yong menang 1-0, sementara di laga kedua mereka menang telak 3-0.

Hasil positif itu membuat Skuad Garuda tinggal selangkah lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Saat ini mereka sedang duduk di posisi dua dengan koleksi tujuh poin, unggul empat angka atas Vietnam yang menempati urutan tiga. Dengan menyisakan dua laga Grup F, Skuad Garuda hanya butuh mengunci kemenangan diantara laga kontra Irak atau Filipina pada bulan Juni nanti.

Jika skenario itu berjalan mulus, maka Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah dengan menembus putaran ketiga. Nilai tambahnya, Skuad Garuda juga otomatis akan mendapat tiket Piala Asia 2027.

Jordi Amat

Menyoal peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, Jordi Amat tak menutup mata. Pemain Johor Darul Ta’zim itu mengakui bahwa Skuad Garuda saat ini telah berkembang ke arah positif. Jadi menurutnya, yang harus dilakukan sekarang ini adalah menatap laga selangkah demi selangkah untuk bisa meraih hasil terbaik.

“Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih berkembang sehingga impian kami masih jauh,” kata Jordi Amat seperti dilansir dari Sportbible, Minggu (14/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/miliano_jonathans.jpg
Miliano Jonathans Masuk Skuad FC Utrecht Vs Freiburg di Liga Europa, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement