HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tottenham Hotspur Dibantai Newcastle United 0-4, Ange Postecoglou: Bagian dari Pertumbuhan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |10:12 WIB
Tottenham Hotspur Dibantai Newcastle United 0-4, Ange Postecoglou: Bagian dari Pertumbuhan
Ange Postecoglou tak mau ambil pusing dengan kekalahan telak Tottenham Hotspur (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

NEWCASTLE - Tottenham Hotspur dihajar dengan skor telak 0-4 oleh Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Sang pelatih, Ange Postecoglou, mengakui timnya tampil buruk tetapi menilai kekalahan besar itu sebagai bagian dari pertumbuhan timnya.

Bertandang ke St. James Park, Sabtu (14/4/2024) malam WIB, The Lilywhites kejebolan dua gol beruntun dalam waktu dua menit. Yang pertama adalah gol Aleksandar Isak (30’) dan Anthony Gordon (32’) yang membuat Newcastle unggul 2-0 di babak pertama.

Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Pada menit 51, Isak menorehkan gol keduanya dan kemudian kemenangan The Magpies disempurnakan oleh tandukan Fabian Schar tiga menit jelang waktu normal usai. Alhasil, Spurs pulang dengan kekalahan memalukan meski mengusai 73 persen penguasaan bola.

Akan tetapi, Postecoglou menilai Son Heung-min dan kolega tak mampu menguasai pertandingan. Ia merasa Newcastle bisa mendikte permainan timnya sehingga kerap membuat kesalahan sendiri.

“Newcastle bagus, terima kasih kepada mereka. Kami sama sekali tidak menguasai permainan. Kami tidak pernah benar-benar bertarung dengan kendali pada tahap apa pun dan kami harus menanggung akibatnya,” kata Postecoglou dilansir dari Evening Standard, Minggu (14/4/2024).

“Kami membiarkan mereka mendikte cara permainan dimainkan. Kami tidak berani menguasai bola. Banyak di antaranya yang disebabkan oleh diri sendiri,” tambah pria asal Australia itu.

Ini menjadi kekalahan telak beruntun yang dialami Spurs atas tim asuhan Eddie Howe itu. Pada musim lalu, mereka juga dibantai dengan skor besar, yakni 1-6 di St. James Park.

Postecoglou tak ingin anak buahnya terlalu lama meratapi nasib setelah dihajar lagi oleh Newcastle. Menurutnya, kekalahan telak ini merupakan bagian dari pertumbuhan tim.

Halaman: 1 2
1 2
      
