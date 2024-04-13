Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Vietnam Akui Timnya Bermasalah Jelang Tampil di Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |19:09 WIB
Pelatih Timnas Vietnam Akui Timnya Bermasalah Jelang Tampil di Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Vietnam U-23 di sesi latihan bersama (Foto: VFF)
A
A
A

DOHA – Timnas Vietnam U-23 tidak dalam kondisi baik jelang Piala Asia U-23 2024. Pelatih Hoang Anh Tuan mengatakan timnya memiliki sejumlah masalah, salah satunya pada kondisi psikologis pemain.

Piala Asia U-23 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Skuad muda The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- terus mematangkan persiapannya dengan menjalani laga uji coba dan pemusatan latihan (TC).

Sebelum menatap ajang tersebut, mereka harus kehilangan pelatihnya yakni Philippe Troussier yang dipecat buntut dari hasil minor Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kondisi ini pun memberi dampak pada skuad saat ini.

Anh Tuan mengungkapkan kalau ada beberapa pemainnya yang tidak memiliki psikologis yang bagus. Sementara kendala lainnya yakni adanya beberapa pemain yang kurang mendapatkan jam terbang selama bermain di klubnya.

“Saya memahami apa yang dihadapi para pemain dan kesulitan apayang mereka hadapi sehingga bersama dengan staf pelatih tim Vietnam U23, mereka dapat mengatasinya,” kata Anh Tuan, dipetik dari Bongda, Sabtu (13/4/2024).

“Beberapa pemain di tim Vietnam memiliki kondisi psikologis yang cukup parah. Sementara yang lain tidak sering bermain di klub, sehingga mereka memiliki masalah dengan pengalaman bermain mereka,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
