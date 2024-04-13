Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |05:38 WIB
Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?
Timnas Indonesia U-23, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Tercatat, ada empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Indonesia U-23, Timnas Thailand U-23, Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23– tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Vietnam dan Malaysia berada di Grup D, bareng Uzbekistan dan Kuwait.

Timnas Indonesia U-23 siap tempur di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 siap tempur di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Bagaimana dengan Thailand? Skuad Gajah Perang tergabung di Grup C bersama Arab Saudi, Irak dan Tajikistan. Lantas, bagaimana peluang lolos empat wakil Asia Tenggara ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang tergabung di grup neraka.

Baik Arab Saudi, Irak dan Tajikistan tampil impresif di babak kualifikasi. Arab Saudi dan Irak finis sebagai juara di grup masing-masing, sedangkan Tajikistan sanggup menahan Australia.

Karena itu diprediksi, posisi terbaik bagi Thailand adalah finis di posisi tiga Grup C. Sementara untuk Grup D, satu slot hampir pasti diamankan tim kuat Uzbekistan.

Halaman:
1 2
      
