Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Buang Kesempatan Dapatkan Kiper Jebolan Liga Eredivisie untuk Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |04:31 WIB
Shin Tae-yong Buang Kesempatan Dapatkan Kiper Jebolan Liga Eredivisie untuk Perkuat Timnas Indonesia
Shin Tae-yong buang kesempatan datangkan Benjamin van Leer. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong pernah membuang kesempatan mendapatkan jasa kiper jebolan Liga Eredivisie untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kiper yang dimaksud adalah Benjamin van Leer.

Nama Benjamin van Leer pertama kali menggema di Indonesia pada 2017. Ia merupakan salah satu pemain yang namanya masuk daftar pemain diaspora Indonesia di luar negeri.

Benjamin van Leer kenyang pengalaman di Liga Eredivisie

(Benjamin van Leer kenyang pengalaman di Liga Eredivisie)

Bahkan pada 2019, eks kiper Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven U-21 ini dikabarkan sempat masuk radar Persebaya Surabaya, meski akhirnya kabar itu dibantah sang agen.

Memiliki tinggi badan 187 sentimeter, postur tubuh Benjamin van Leer ideal untuk mengawal gawang. Sepanjang kariernya, Benjamin van Leer tercatat 107 kali turun di Eredivisie.

Penampilan terbanyak Benjamin van Leer di Eredivisie tercipta bersama Roda JC, yakni sebanyak 68 kali. Sementara itu, 31 laga lainnya tercipta bersama NAC Breda dan delapan lain bareng Sparta Rotterdam.

Ketika PSSI mulai gencar menaturalisasi pemain keturunan pada 2021, Benjamin van Leer sejatinya bisa saja didekati, mengingat yang bersangkutan memiliki darah Indonesia. Namun, Shin Tae-yong maupun PSSI tidak memantau Benjamin van Leer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178545/shin_tae_yong_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_thailand_pssi-TbI5_large.jpg
Shin Tae-yong Masuk 7 Calon Pelatih Timnas Thailand, Diungkap Wapres PSSI-nya Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178534/berikut_tiga_pelatih_asal_jepang_yang_bisa_latih_timnas_indonesia-JDhS_large.jpg
3 Pelatih Asal Jepang yang Bisa Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Skuad Garuda di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178529/shin_tae_yong_tolak_tawaran_negara_asia_barat_karena_kompensasi_pemecatan_pssi_yang_belum_lunas_pssi-6uT7_large.jpg
Shin Tae-yong Tolak Tawaran Negara Asia Barat karena Kompensasi Pemecatan PSSI yang Belum Lunas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Fokus Uji Kesiapan Pemain Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia di Qatar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement