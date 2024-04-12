Video Call Bareng Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen Segera Perkuat Timnas Indonesia?

VIDEO call bareng Staff Ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat Timnas Indonesia? Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka.

Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ole Romeny. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetball Primeur, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

(Dean Zandbergen berstatus pemain Jong Sparta)

Karena itu, pencinta sepakbola Tanah Air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang.

Namun, mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, penyerang ini butuh waktu untuk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Alhasil, pencinta sepakbola Tanah Air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven.

Indikasi itu muncul karena penyerang FC Dordrecht U-21 ini baru berusia 18 tahun. Ditambah lagi, Jens Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada awal Maret 2024.

Hanya saja, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan.