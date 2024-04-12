Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Video Call Bareng Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:13 WIB
Video Call Bareng Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen Segera Perkuat Timnas Indonesia?
Dean Zandbergen segera perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@deanxzandbergen_)
A
A
A

VIDEO call bareng Staff Ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat Timnas Indonesia? Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka.

Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ole Romeny. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetball Primeur, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dean Zandbergen berstatus pemain Jong Sparta)

(Dean Zandbergen berstatus pemain Jong Sparta)

Karena itu, pencinta sepakbola Tanah Air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang.

Namun, mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, penyerang ini butuh waktu untuk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Alhasil, pencinta sepakbola Tanah Air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven.

Indikasi itu muncul karena penyerang FC Dordrecht U-21 ini baru berusia 18 tahun. Ditambah lagi, Jens Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada awal Maret 2024.

Hanya saja, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178545/shin_tae_yong_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_thailand_pssi-TbI5_large.jpg
Shin Tae-yong Masuk 7 Calon Pelatih Timnas Thailand, Diungkap Wapres PSSI-nya Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178534/berikut_tiga_pelatih_asal_jepang_yang_bisa_latih_timnas_indonesia-JDhS_large.jpg
3 Pelatih Asal Jepang yang Bisa Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Skuad Garuda di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178529/shin_tae_yong_tolak_tawaran_negara_asia_barat_karena_kompensasi_pemecatan_pssi_yang_belum_lunas_pssi-6uT7_large.jpg
Shin Tae-yong Tolak Tawaran Negara Asia Barat karena Kompensasi Pemecatan PSSI yang Belum Lunas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635555/5-pemain-bintang-lahir-dari-piala-dunia-u17-toni-kroos-hingga-neymar-jr-xbs.webp
5 Pemain Bintang Lahir dari Piala Dunia U-17: Toni Kroos hingga Neymar Jr
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/kylian_mbappe_memborong_dua_gol_real_madrid.jpg
Ngeri! Gol Mbappe di Real Madrid Musim Ini Samai Total Gol Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement