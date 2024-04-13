Bawa Barcelona Sikat PSG di Liga Champions 2023-2024, Raphinha Isyaratkan Bertahan di Camp Nou

Raphinha tampil luar biasa saat Barcelona mengalahkan PSG 3-2 di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)

PARIS – Raphinha tampil luar biasa saat Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di leg pertama babak perempat final Liga Champions 2023-2024. Usai pertandingan, winger asal Brasil itu memberikan isyarat untuk bertahan di Camp Nou.

Barcelona berhasil mengalahkan PSG dengan skor tipis 3-2 di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis (11/4/2024) dini hari WIB. Kemenangan yang diraih tim besutan Xavi Hernandez itu tak luput dari kontribusi gol Raphinha.

Pasalnya pemain berpaspor Brasil itu sukses menyumbang dua gol, sementara satu gol lainnya dicetak oleh Andreas Christensen. Sedangkan untuk dua gol Les Parisiens -julukan PSG- dicetak oleh Ousmane Dembele dan Vitor Ferreira.

Kendati tampil moncer dan membuat Barcelona menjaga asa melangkah ke semifinal, bukan berarti menggaransi masa depan Raphinha. Karena bukan tidak mungkin winger berusia 27 tahun itu akan dijual oleh Blaugrana pada bursa transfer musim panas mendatang.

Usai laga, Raphinha mengungkapkan betapa pentingnya dua gol yang dicetaknya dalam kemenangan atas PSG. Dia berharap bisa terus bertahan baik hingga kontraknya habis maupun sampai selama-lamanya. Tak ingin jadi bahan dagangan, Raphinha menegaskan akan tetap memberikan penampilan terbaiknya.

“Ini malam istimewa bagi saya. Kontrak saya masih memiliki beberapa tahun lagi dan saya berencana untuk memenuhinya,” kata Raphinha, dilansir dari Sportskeeda, Kamis (11/4/2024).