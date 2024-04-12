Live di RCTI! Berikut Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Kedua tim saling berhadapan di laga pembuka Grup A.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Qatar U-23 di Jassim Bin Hamad Stadium. Pertandingan akan berlangsung pada 15 April 2024 nanti.

Para penggawa Timnas Indonesia U-23 tiba di Qatar pada Rabu 10 April 2024 kemarin. Skuad Garuda Muda langsung menggelar latihan setibanya di Qatar.

Marselino Ferdinan cs mendapat sambutan yang sangat hangat dari pendukung skuad Garuda Muda yang berada di Qatar. Kedatangan Timnas Indonesia U-23 benar-benar disambut sangat antusias.

Alih-alih beristirahat setelah perjalanan dari Dubai, nyatanya Shin Tae-yong langsung menempa Timnas Indonesia U-23. Lewat unggahan insta story Instagram Timnas Indonesia, skuad Garuda Muda langsung menjalani sesi latihan perdananya di Qatar pada sore hari waktu setempat.