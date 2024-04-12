3 Pemain Bintang Dunia Favorit Jose Mourinho, Nomor 1 Tidak Diduga!

Jose Mourinho punya tiga bintang dunia favorit (Foto: Instagram/@josemourinho)

BERIKUT tiga pemain bintang dunia favorit Jose Mourinho. Salah satu dari tiga pemain itu sungguh tidak disangka-sangka.

Sebagai pelatih kenamaan, Mourinho tentu pernah menangani puluhan hingga ratusan bintang dunia. Namun, ada beberapa pemain yang tak merasakan tangan dinginnya, tetapi menjadi favorit.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Bintang Dunia Favorit Jose Mourinho

3. Pele





Berbeda generasi tak membuat Mourinho melupakan kehebatan legenda asal Brasil ini. Pesepakbola bernama lengkap Edson Arantes dos Nascimento itu merupakan salah satu favoritnya.

Hingga saat ini, Pele dianggap sebagai salah satu pesepakbola terbaik di dunia. Ribuan gol pernah dicetaknya selama masih berkarier dan sempat membawa Timnas Brasil dua kali juara Piala Dunia.

2. Diego Armando Maradona

Masuknya nama El Pibe de Oro juga tidak mengagetkan. Mourinho tumbuh besar di era yang hampir sama dengan Maradona.

Kehebatan legenda sepakbola asal Argentina ini tidak perlu diragukan lagi. Maradona sukses membawa negaranya juara Piala Dunia 1986 hingga dianggap sebagai tuhan!