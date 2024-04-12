Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Bintang Dunia Favorit Jose Mourinho, Nomor 1 Tidak Diduga!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |10:03 WIB
3 Pemain Bintang Dunia Favorit Jose Mourinho, Nomor 1 Tidak Diduga!
Jose Mourinho punya tiga bintang dunia favorit (Foto: Instagram/@josemourinho)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain bintang dunia favorit Jose Mourinho. Salah satu dari tiga pemain itu sungguh tidak disangka-sangka.

Sebagai pelatih kenamaan, Mourinho tentu pernah menangani puluhan hingga ratusan bintang dunia. Namun, ada beberapa pemain yang tak merasakan tangan dinginnya, tetapi menjadi favorit.

Jose Mourinho

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Bintang Dunia Favorit Jose Mourinho

3. Pele

Pele

Berbeda generasi tak membuat Mourinho melupakan kehebatan legenda asal Brasil ini. Pesepakbola bernama lengkap Edson Arantes dos Nascimento itu merupakan salah satu favoritnya.

Hingga saat ini, Pele dianggap sebagai salah satu pesepakbola terbaik di dunia. Ribuan gol pernah dicetaknya selama masih berkarier dan sempat membawa Timnas Brasil dua kali juara Piala Dunia.

2. Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona

Masuknya nama El Pibe de Oro juga tidak mengagetkan. Mourinho tumbuh besar di era yang hampir sama dengan Maradona.

Kehebatan legenda sepakbola asal Argentina ini tidak perlu diragukan lagi. Maradona sukses membawa negaranya juara Piala Dunia 1986 hingga dianggap sebagai tuhan!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/51/1635115/53rd-artistic-gymnastics-world-championship-jakarta-nonton-streaming-di-vision-cqn.jpg
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/bayern_munchen_masih_belum_terkalahkan_di_bundesli.jpg
Bayern Munchen dan Atalanta Jadi Dua Tim yang Belum Terkalahkan di Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement