Pelatih Yordania Waspadai Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024

DOHA – Pelatih Timnas Yordania U-23, Abdullah Abu Zema, mewaspadai betul Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu memiliki progres yang baik jelang Piala Asia U-23 2024.

Yordania tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 bersama dengan Indonesia, Timnas Qatar U-23, dan Timnas Australia U-23. The Chivalrous baru akan menghadapi skuad Garuda Muda pada laga terakhir, 21 April 2024 malam WIB.

Namun, pertandingan itu berpotensi menjadi penentu kelolosan ke babak berikutnya. Yordania sendiri menargetkan merebut satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 yang artinya paling tidak menembus semifinal.

Abu Zema mengakui Grup A Piala Asia U-23 2024 cukup menantang. Ia yakin baik Indonesia, Australia, hingga tuan rumah Qatar, bakal memberi perlawanan sengit terhadap anak asuhnya.

“Tidak diragukan lagi ini adalah grup yang menantang. Tujuan kami jelas, untuk lolos (ke Paris 2024),” ungkap Abu Zema, dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (11/4/2024).

“Setiap tim di grup ini sangat termotivasi, yang akan membuat semua pertandingan menjadi intens dan tidak bisa diprediksi,” imbuh pria berusia 48 tahun itu.