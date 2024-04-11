Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Shin Tae-yong ke Klub Cerezo Osaka Usai Kelamaan Lepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U-23

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:06 WIB
Sindiran Menohok Shin Tae-yong ke Klub Cerezo Osaka Usai Kelamaan Lepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U-23
Justin Hubner kabarnya baru dilepas Cerezo Osaka pada 17 April 2024 (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
A
A
A

SINDIRAN menohok Shin Tae-yong ke klub Cerezo Osaka usai kelamaan lepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U-23 mencuri perhatian. Sebab, sang pemain baru diizinkan bergabung belakangan.

Cerezo Osaka awalnya memilih tidak melepas Hubner ke Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Parahnya, mereka malah mengizinkan satu pemainnya bergabung ke Timnas Jepang U-23.

Justin Hubner

Situasi itu jelas membuat awak Timnas Indonesia U-23 geram. Shin lalu menyindir klub asal Jepang itu lewat pernyataan resmi.

"Klub-klub Korea Selatan dan Jepang, mereka sama-sama melepas para pemain yang bergabung di Piala Asia U-23. Semua dilepas," sindir Shin.

“Jadi menurut saya, Osaka pasti akan, harus lepas juga pemain tersebut," tukas pria asal Korea Selatan itu.

Keyakinan Shin itu ditunjukkan dengan tetap memasukkan nama Hubner ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pemain berdarah Belanda itu memang sangat diharapkan bisa bergabung ke skuad.

Halaman:
1 2
      
