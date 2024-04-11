TIMNAS Indonesia U-23 akan segera bertanding melawan sang tuan rumah, Qatar, dalam laga perdana Grup B Piala Asia U-23 2024 atau AFC U-23 Asian Cup 2024 pada 15 April 2024. Pertandingan ini menjadi penentu awal bagi langkah Garuda Muda di turnamen tersebut. Laga itu pun akan disiarkan live di Vision+.
Shin Tae-yong akan menurunkan 23 pemain terbaiknya untuk bermain di Piala Asia U-23 2024.. Berikut daftar line up Timnas Indonesia U-23 yang kemungkinan besar akan tampil:
Kiper
Ernando Ari Sutaryadi
Muhammad Adi Sutaryadi
Daffa Fasya Sumawijaya
Bek
Ilham Rio Fahmi
Rizky Ridho
Muhammad Ferarri
Komang Teguh Trisnanda
Pratama Arhan
Kakang Rudianto
Donny Tri Pamungkas
Dzaky Asraf
Justin Hubner
Gelandang
Arkhan Fikri
Ivar Jenner
Marselino Ferdinan
Muhammad Rayhan Hannan
Ikhsan Nur Zikrak
Penyerang
Witan Sulaeman
Ramadhan Sananta
Hokky Caraka
Muhammad Fajar Fathur
Rafael Struick
Jeam Kelly Srover