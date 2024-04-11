Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Siap Tempur di Piala Asia U-23 2024! Shin Tae-yong Siapkan 23 Pemain Terbaik, Nantikan Laga Serunya di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:44 WIB
Timnas Indonesia U-23 Siap Tempur di Piala Asia U-23 2024! Shin Tae-yong Siapkan 23 Pemain Terbaik, Nantikan Laga Serunya di Vision+
Saksikan aksi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan segera bertanding melawan sang tuan rumah, Qatar, dalam laga perdana Grup B Piala Asia U-23 2024 atau AFC U-23 Asian Cup 2024 pada 15 April 2024. Pertandingan ini menjadi penentu awal bagi langkah Garuda Muda di turnamen tersebut. Laga itu pun akan disiarkan live di Vision+.

Shin Tae-yong akan menurunkan 23 pemain terbaiknya untuk bermain di Piala Asia U-23 2024.. Berikut daftar line up Timnas Indonesia U-23 yang kemungkinan besar akan tampil:

Ernando Ari

Kiper

Ernando Ari Sutaryadi

Muhammad Adi Sutaryadi

Daffa Fasya Sumawijaya

Bek

Ilham Rio Fahmi

Rizky Ridho

Muhammad Ferarri

Komang Teguh Trisnanda

Pratama Arhan

Kakang Rudianto

Donny Tri Pamungkas

Dzaky Asraf

Justin Hubner

Gelandang

Arkhan Fikri

Ivar Jenner

Marselino Ferdinan

Muhammad Rayhan Hannan

Ikhsan Nur Zikrak

Penyerang

Witan Sulaeman

Ramadhan Sananta

Hokky Caraka

Muhammad Fajar Fathur

Rafael Struick

Jeam Kelly Srover

