Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2024, Malah Ramai Tuai Kritikan soal Kartu Merah

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:04 WIB
Cristiano Ronaldo Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2024, Malah Ramai Tuai Kritikan soal Kartu Merah
Cristiano Ronaldo beri ucapan selamat Lebaran. (Foto: Twitter/@cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo malah kena protes saat beri ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024. Protes itu disampaikan sejumlah penggemar Al Nassr.

Ronaldo tampak tak mau ketinggalan dalam perayaan Idul Fitri 2024 yang jatuh kemarin, Rabu 10 April 2024. Dia mengunggah ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024 di media sosial Twitter resminya.

Cristiano Ronaldo

Dalam unggahan itu, pemain berjuluk CR7 itu menuliskan pesan menyetuh. Selain mengucapkan selamat, dia berharap semua umat Muslim bisa mendapat kebahagiaan dan kedamaian dalam hari spesial tersebut.

“Selamat Idulfitri! Saya harapkan kalian semua mendapatkan kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan pada hari yang spesial ini,” cuit Cristiano Ronaldo di akun Twitter resminya @cristiano, dikutip Kamis (11/4/2024).

Sayangnya, ucapan selamat Ronaldo ini tak sepenuhnya mendapat respons positif. Ada juga beberapa akun yang protes ke Ronaldo.

Protes dilayangkan berkaitan dengan hasil minor teranyar yang didapat Al Nassr. Diketahui, Al Nassr baru saja tersingkir dari ajang Piala Super Arab Saudi 2024 usai kalah tipis 1-2 dari Al Hilal di babak semifinal.

Dalam laga yang berlangsung pada Selasa 9 April 2024 itu, duel sengit tersaji. Setelah bermain imbang 0-0 di sepanjang babak pertama, Al Hilal berhasil membuka keunggulan di babak kedua lewat gol Salem Aldawsari pada menit ke-61.

Kemudian, Al Hilal menambah penderitaan Al Nassr usai Malcom sukses menggandakan keunggulan timnya lewat golnya di menit ke-72. Ronaldo cs pun tampak frustrasi mendapati kondisi ini. Buntutnya, Ronaldo melakukan pelanggaran keras pada menit ke-82 terhadap pemain Al Hilla hingga berujung diusir keluar lapangan karena mendapat kartu merah.

Laga sendiri akhirnya rampung dengan skor 1-2. Al Nassr hanya bisa membalas satu gol di masa injury time lewat aksi Sadio Mane.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177825/marselino_ferdinan_kena_omel_rekan_setim_di_laga_as_trencin_vs_mfk_skalica-ULpX_large.jpg
Baru Debut, Marselino Ferdinan Langsung Kena Omel Rekan Setim di AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634855/kevin-diks-cs-terpuruk-borussia-monchengladbach-terjebak-di-zona-merah-bii.webp
Kevin Diks Cs Terpuruk, Borussia Monchengladbach Terjebak di Zona Merah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Masih Bungkam Soal Pelatih Baru Timnas Indonesia! Publik Dibuat Penasaran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement