Cristiano Ronaldo Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2024, Malah Ramai Tuai Kritikan soal Kartu Merah

CRISTIANO Ronaldo malah kena protes saat beri ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024. Protes itu disampaikan sejumlah penggemar Al Nassr.

Ronaldo tampak tak mau ketinggalan dalam perayaan Idul Fitri 2024 yang jatuh kemarin, Rabu 10 April 2024. Dia mengunggah ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024 di media sosial Twitter resminya.

Dalam unggahan itu, pemain berjuluk CR7 itu menuliskan pesan menyetuh. Selain mengucapkan selamat, dia berharap semua umat Muslim bisa mendapat kebahagiaan dan kedamaian dalam hari spesial tersebut.

“Selamat Idulfitri! Saya harapkan kalian semua mendapatkan kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan pada hari yang spesial ini,” cuit Cristiano Ronaldo di akun Twitter resminya @cristiano, dikutip Kamis (11/4/2024).

Sayangnya, ucapan selamat Ronaldo ini tak sepenuhnya mendapat respons positif. Ada juga beberapa akun yang protes ke Ronaldo.

Protes dilayangkan berkaitan dengan hasil minor teranyar yang didapat Al Nassr. Diketahui, Al Nassr baru saja tersingkir dari ajang Piala Super Arab Saudi 2024 usai kalah tipis 1-2 dari Al Hilal di babak semifinal.

Dalam laga yang berlangsung pada Selasa 9 April 2024 itu, duel sengit tersaji. Setelah bermain imbang 0-0 di sepanjang babak pertama, Al Hilal berhasil membuka keunggulan di babak kedua lewat gol Salem Aldawsari pada menit ke-61.

Kemudian, Al Hilal menambah penderitaan Al Nassr usai Malcom sukses menggandakan keunggulan timnya lewat golnya di menit ke-72. Ronaldo cs pun tampak frustrasi mendapati kondisi ini. Buntutnya, Ronaldo melakukan pelanggaran keras pada menit ke-82 terhadap pemain Al Hilla hingga berujung diusir keluar lapangan karena mendapat kartu merah.

Laga sendiri akhirnya rampung dengan skor 1-2. Al Nassr hanya bisa membalas satu gol di masa injury time lewat aksi Sadio Mane.