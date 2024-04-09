Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Banjir Dukungan meski Kena Kartu Merah Usai Ribut dengan Bek Al Hilal Al Bulayhi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:19 WIB
Cristiano Ronaldo Banjir Dukungan meski Kena Kartu Merah Usai Ribut dengan Bek Al Hilal Al Bulayhi
Momen Cristiano Ronaldo ribut dengan Al Bulayhi di laga Al Hilal vs Al Nassr. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMAIN Al Nassr, Cristiano Ronaldo banjir dukungan meski terkena kartu merah usai ribut dengan bek Al Hilal, Al Bulayhi di semifinal Piala Super Arab Saudi 2024, pada Selasa (9/4/2024) dini hari WIB. Sebab banyak yang menilai Bulayhi terlalu berlebihan sehingga Ronaldo pun menjadi korban lantaran wasit langsung memberikannya kartu merah.

Seperti yang diketahui, Al Nassr baru saja kalah 1-2 dari Al Hilal di semifinal Piala Super Arab Saudi 2024 di Stadion Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dalam kekalahan itu, Al Nassr pun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 86 karena Ronaldo yang terkena kartu merah.

CR7 diusir dari pertandingan karena terlibat insiden dengan pemain yang memang penuh kontroversi, yakni Bulayhi. Tepatnya Ronaldo dan Bulayhi sempat senggolan di pinggir lapangan.

Momen itu tercipta ketika Ronaldo langsung mengambil bola yang baru saja keluar dari lapangan. Bulayhi yang berada di dekat Ronaldo pun mencoba menganggu mantan bintang Real Madrid itu.

Momen Cristiano Ronaldo ribut dengan Bulayhi

Lalu CR7 yang merasa risih dengan tekanan yang diberikan Bulayhi pun membuatnya mendorong pemain Al Hilal tersebut. Bulayhi pun langsung terkapar dan membuat para pemain langsung menggerubungi mereka.

Keributan kedua tim pun tak terhindarkan. Disaat Bulayhi masih terkapar di pinggir lapangan, wasit lantas langsung mengeluarkan kartu merah kepada Ronaldo.

Ronaldo jelas terlihat kesal. Megabintang Al Nassr itu pun terlihat emosi dan marah-marah saat hendak keluar dari lapangan.

Halaman:
1 2
      
