Hasil Al Hilal vs Al Nassr di Piala Super Arab Saudi 2024: Cristiano Ronaldo Kartu Merah, Faris Najd Tumbang 1-2!

HASIL Al Hilal vs Al Nassr di Piala Super Arab Saudi 2024 akan diulas dalam artikel ini. Faris Najd -julukan Al Nassr- sendiri tumbang 1-2 dalam laga semifinal Piala Super Arab Saudi 2024 ini.

Duel seru tersaji dalam pertemuan Al Hilal vs Al Nassr yang digelar di Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Selasa (9/4/2024) dini hari WIB. Al Nassr harus menelan pil pahit dalam laga itu karena sang megabintang, Cristiano Ronaldo, dikartu merah wasit.

Al Hilal sendiri memastikan diri menembus babak final usai mencetak dua gol lewat aksi Salem Aldawsari (61’) dan Malcom (72’). Sementara itu, gol semata wayang Al Nassr tercipta di masa injury time lewat aksi Sadio Mane.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual beli serangan untuk membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, usaha demi usaha yang dilakukan pemain Al Nassr ataupun Al Hilal tak kunjung membuahkan hasil. Meski sudah menurunkan para pemain terbaiknya, seperti Ronaldo hingga Sadio Mane, Al Nassr juga sulit memecah kebuntuan.

Di kubu Al Hilal juga, sederet pemain terbaiknya sudah dimainkan Jorge Jesus sejak awal laga. Di antaranya, ada penjaga gawang andalan, yakni Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Malcom, dan masih banyak lainnya.

Tetapi, hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tak ada gol yang bisa tercipta. Skor kacamata alias 0-0 pun harus mengakhiri laga babak pertama Al Hilal vs Al Nassr.