10 Pemain Jebolan Piala Asia 2023 yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

10 pemain jebolan Piala Asia 2023 yang perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Di antaranya, ada deretan pemain abroad, seperti Marselino Ferdinan, Rafael Struick, hingga Pratama Arhan.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan segera memulai perjalanan di Piala Asia U-23 2024. Ajang itu diketahui akan dihelat di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- yang tergabung di Grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia akan melakoni laga perdananya pada 15 April 2024. Mereka akan langsung melawan tuan rumah, Qatar U-23, di laga pembuka.

Mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi sangatlah tangguh, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun memanggil para pemain terbaiknya. Bahkan, ada 10 pemain yang berstatus jebolan Piala Asia 2023.

Di pentas Piala Asia 2023, Shin Tae-yong memang memanggil para pemain muda. Keputusan itu pun terbilang tepat karena para pemain bisa unjuk gigi hingga membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Tak ayal, para pemain muda ini kembali jadi andalan di Piala Asia U-23 2024. Lantas siapa saja ke-10 pemain itu?

Sepuluh pemain jebolan Piala Asia 2023 yang perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 adalah Ernando Ari, Hokky Caraka, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Rafael Struick, Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, dan Witan Sulaeman.

Ivar Jenner, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, hingga Rafael Struick sendiri diketahui bertstatus pemain abroad. Meski Piala Asia U-23 2024 sendiri tak masuk kalender FIFA, beruntung klub mereka di Eropa hingga Asia tetap mau melepas deretan pemain tersebut.