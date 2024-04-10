Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tiba di Qatar Jelang Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Disambut Meriah Suporter Tanah Air!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |23:49 WIB
Tiba di Qatar Jelang Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Disambut Meriah Suporter Tanah Air!
Skuad Timnas Indonesia U-23 sudah tiba di Qatar jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akhirnya tiba di Qatar pada hari ini, Rabu (10/4/2024). Skuad asuhan Shin Tae-yong ini mendarat di Qatar guna mengarungi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Mengutip dari laman Instagram @timnas.indonesia, sambutan meriah diterima Marselino Ferdinan serta kolega. Sambutan meriah itu didapat skuad Garuda sedari tiba di Bandara Doha hingga hotel mereka menginap.

Timnas Indonesia U-23 sudah tiba di Qatar. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Timnas Indonesia U-23 sudah tiba di Qatar. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

“Skuad Garuda sudah tiba di Doha. Mendapatkan sambutan hangat dari suporter Timnas Indonesia sejak dari bandara hingga hotel. Terima kasih, Sobat Garuda,” tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia.

Sementara dalam unggahan di akun TikTok @garudaupdates, skuad asuhan Shin Tae-yong terlihat tiba di tempat hotel mereka menginap menggunakan bus yang dibuat khusus untuk skuad Garuda.

Bus yang digunakan skuad Timnas Indonesia U-23 selama menjalani Piala Asia U-23 2024 Qatar didominasi warna merah, plus terdapat bendera Indonesia di bagian kaca. Ketika tiba di hotel, puluhan suporter melemparkan yel-yel penyemangat kepada Ivar Jenner dan kawan-kawan.

Sekarang harapannya, hasil maksimal dapat disabet Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 ditargetkan PSSI lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

