6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Ternyata Berasal dari Amerika Latin, Nomor 1 Dijuluki si Gila

Otavio Dutra merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia dari Amerika Latin (Foto: PSSI)

BERIKUT enam pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ternyata berasal dari Amerika Latin. Mereka memperoleh status WNI bukan karena memiliki darah keturunan.

Enam pemain tersebut semuanya menjalani proses naturalisasi karena memenuhi syarat sebagai WNI. Sebab, mereka telah tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut sesuai undang-undang yang berlaku.

Lalu, siapa saja pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berasal dari Amerika Latin? Simak ulasan berikut.

6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Ternyata Berasal dari Amerika Latin

6. Silvio Escobar





Pemain asal Uruguay ini mendapat status WNI pada 2020. Escobar sejatinya sudah cukup malang melintang di sepakbola Indonesia.

Sayangnya, setelah memperoleh status WNI, ia malah tidak pernah memperkuat Timnas Indonesia. Escobar kini masih aktif sebagai pesepakbola di usia yang tidak muda lagi.

5. Esteban Vizcarra





Pemain asal Argentina ini memperoleh status WNI pada 2018 dan telah berkarier di Tanah Air sejak 2009. Vizcarra sendiri memperistri wanita Indonesia sehingga sah secara hukum untuk berganti kewarganegaraan.

Setelah berganti kewarganegaraan, pemain yang kini berkostum PSS Sleman itu pernah sekali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sayangnya, Vizcarra tak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda.

4. Otavio Dutra

Pemain asal Brasil ini memperoleh status WNI pada 2019. Otavio sudah berusia 35 tahun ketika memutuskan berganti kewarganegaraan ke Indonesia.

Ia sempat membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Namun, setelah itu Otavio tidak lagi dipanggil untuk berkostum Tim Merah Putih.