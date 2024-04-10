Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam Dua Kali Berturut-turut, Pelatih Timnas Irak Waspadai Peran Pemain Naturalisasi Skuad Garuda

Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam (Foto: Instagram/Jau Idzes)

PELATIH Timnas Irak, Jesus Casas, menyoroti penampilan apik Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan The Golden Stars pada laga kandang dan tandang.

Timnas Indonesia menang tipis 1-0 saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Marselino Ferdinan dan rekan-rekan kemudian melanjutkan tren positif kala bertamu ke My Dinh Stadium dengan menang telak 3-0.

Jesus Casas menilai performa impresif Timnas Indonesia tidak terlepas dari peran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Jay Idzes membuat permainan Timnas Indonesia lebih mengerikan.

“Mereka tampil memukau ketika dua kali mengalahkan Vietnam,” ujar Jesus Casas.

“Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi,” sambungnya.