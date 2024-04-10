Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam Dua Kali Berturut-turut, Pelatih Timnas Irak Waspadai Peran Pemain Naturalisasi Skuad Garuda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |13:08 WIB
Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam Dua Kali Berturut-turut, Pelatih Timnas Irak Waspadai Peran Pemain Naturalisasi Skuad Garuda
Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam (Foto: Instagram/Jau Idzes)
A
A
A

PELATIH Timnas Irak, Jesus Casas, menyoroti penampilan apik Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan The Golden Stars pada laga kandang dan tandang.

Timnas Indonesia menang tipis 1-0 saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Marselino Ferdinan dan rekan-rekan kemudian melanjutkan tren positif kala bertamu ke My Dinh Stadium dengan menang telak 3-0.

Jesus Casas menilai performa impresif Timnas Indonesia tidak terlepas dari peran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Jay Idzes membuat permainan Timnas Indonesia lebih mengerikan.

“Mereka tampil memukau ketika dua kali mengalahkan Vietnam,” ujar Jesus Casas.

“Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177970/louis_van_gaal_memiliki_gaji_selangit_fifacom-oyYR_large.jpg
Gaji Louis van Gaal Hampir 3 Kali Lipat dari Bayaran Shin Tae-yong di Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177969/louis_van_gaal-c3Jo_large.jpg
Media Vietnam Ketar-ketir Lihat Timnas Indonesia Berpotensi Dilatih Louis van Gaal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177957/frank_de_boer_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fdeboerofficial-2jFD_large.jpg
Frank de Boer Jadi Pelatih Timnas Indonesia? Simon Tahamata Lempar Kode di Instagram-nya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177952/timnas_indonesia-rmXC_large.jpg
Media China Ramal Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia Kian Besar jika Keluar dari AFC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634455/sea-games-2025-timnas-indonesia-u23-terhindar-dari-grup-neraka-begini-kata-indra-sjafri-pcr.webp
SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Grup Neraka, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/jonatan_christie.jpg
Komentar Mengejutkan Jonatan Christie usai Juara Denmark Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement