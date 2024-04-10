Kisah Pilu Franck Ribery, Pesepakbola Muslim asal Prancis dan Bekas Luka Jahitan di Wajahnya

KISAH pilu Franck Ribery, pesepakbola Muslim asal Prancis dan bekas luka jahitan di wajahnya menarik diulas. Ribery sendiri diketahui telah jadi salah satu pesepakbola tersohor di dunia.

Ya, kiprah luar biasa diukir Ribery dalam kariernya di dunia sepakbola. Dia sukses membawa tim yang dibelanya merebut beragam juara bergengsi.

Hal itu salah satunya terjadi kala Ribery masih membela klub raksasa Jerman, yakni Bayern Munich. Di sana, pesepakbola yang memutuskan menjadi mualaf pada 2002 itu sukses merebut sederet gelar juara, di antaranya dari pentas Liga Jerman hingga Liga Champions.

Di balik kesuksesan itu, ada kisah pilu yang terdapat dalam perjalanan hidup Ribery. Dia ternyata pernah mengalami kecelakaan parah hingga membuat dirinya harus mendapat luka jahitan di wajah.