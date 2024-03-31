Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Indonesia yang Ternyata Lulusan Pesantren, Nomor 1 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |15:23 WIB
7 Pesepakbola Indonesia yang Ternyata Lulusan Pesantren, Nomor 1 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong
Asnawi Mangkualam dan Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

TUJUH pesepakbola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah bek andalan Timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain kesayangan pelatih Shin Tae-yong.

Siapa saja tujuh pesepakbola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren? berikut ulasannya.

7. Nadeo Argawinata


Pertama ada Nadeo Argawinata sebagai salah satu pesepakbola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren. Kiper Borneo FC itu ternyata pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Husna, Kediri.

Nadeo pernah menjadi salah satu kiper andalan Timnas Indonesia. Namanya masuk dalam opsi Shin Tae-yong saat Skuad Garuda menghadapi Vietnam di SUGBK pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

6. Evan Dimas Darmono


Berikutnya ada mantan kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Fakta unik tentang Evan Dimas adalah dia ternyata pernah menimba ilmu di pesantren. Dia sekolah di Nahdatul Ulama (NU) Shafta Lontar Citra, Surabaya.

Evan Dimas memang gagal membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020. Akan tetapi, di Piala AFF U-19 2013, Evan Dimas mampu membawa Timnas Indonesia U-19 juara.

Halaman:
1 2 3
      
