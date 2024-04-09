Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Striker Gacor Argentina yang Terjebak dalam Bayang-Bayang Legenda Gabriel Batistuta, Nomor 1 Pernah Main di Inter Milan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:45 WIB
6 Striker Gacor Argentina yang Terjebak dalam Bayang-Bayang Legenda Gabriel Batistuta, Nomor 1 Pernah Main di Inter Milan
6 Striker Gacor Argentina yang Terjebak dalam Bayang-Bayang Gabriel Batistuta. (Foto: Reuters)
A
A
A

ARGENTINA tidak pernah kehabisan stok striker gacor di setiap generasinya. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka terjebak dalam bayang-bayang legenda terdahulu, Gabriel Batistuta.

Ya, Gabriel Batistuta dapat dibilang sebagai striker paling gacor sepanjang sejarah Argentina. Debut bersama tim Tango pada 1991, ia sukses mencetak 54 gol dalam 78 caps untuk negaranya.

Itu termasuk 10 gol dan 2 hattrick dalam tiga gelaran Piala Dunia serta persembahan dua gelar Copa America yang menjadikannya seorang legenda. Tak ayal semua catatan golnya itu sampai membuatnya dipanggil dengan sebutan Batigol.

Namun di sisi lain, hal ini juga membuat rekan-rekan senegaranya kesulitan untuk melampaui atau bahkan menyamai catatannya. Hal ini membuat sebagian besar dari mereka hanya mampu bersinar di klub namun kesulitan berkontribusi untuk tim nasional.

Berikut adalah 6 striker gacor Argentina yang terjebak dalam bayang-bayang Gabriel Batistuta.

6. Diego Latorre

Diego Latorre digadang-gadang bakal menjadi The New Maradona. Ia sempat berduet dengan Batigol di Boca Juniors dan Timnas Argentina. Bahkan keserasian keduanya sampai membuat Fiorentina merekrut mereka sepaket. Sayangnya, saat Batistuta semakin melejit, Latorre justru hanya dua kali tampil.

5. Hernan Crespo

Hernan Crespo

Hernan Crespo merupakan striker tajam yang memperkuat banyak klub-klub besar Eropa seperti Parma, Chelsea, AC Milan, dan Inter Milan. Di masa itu, Crespo merupakan pesaing berat Batistuta sebagai striker andalan Argentina. Sayangnya, di Piala Dunia 1998 ia justru hanya menjadi pelapis Gabriel Batistuta.

Halaman:
1 2 3
      
