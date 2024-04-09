Penyebab Pelatih Borneo FC Tak Risau Lepas Banyak Pemain ke Timnas Indonesia U-23

PENYEBAB pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, tak risau lepas banyak pemain ke Timnas Indonesia U-23 terungkap. Huistra menilai hal itu akan sangat bagus untuk para pemain mudanya karena bisa mendapat kesempatan bermain bersama skuad Garuda Muda.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- menyumbang empat pemain ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Empat pemain tersebut adalah Fajar Fathurahman, Daffa Fasya, Komang Teguh, dan Ikhsan Nul Zikrak.

Borneo FC menjadi tim kedua yang melepas banyak pemain mudanya. Sementara itu, tim yang terbanyak melepas pemain ke Timnas Indonesia U-23 adalah Persija Jakarta.

Persija total mengirim lima pemain ke skua Garuda Muda. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dony Tri Pamungkas, Ilham Rio Fahmi, dan Rayhan Hannan.

Alih-alih merasa dirugikan, Huistra nyatanya sama sekali tak risau melepas empat pemain mudanya ke TC Timnas Indonesia U-23. Sebab, hal ini juga akan berdampak positif pada anak asuhnya. Dia ingin pemain muda Borneo FC memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik.

“Tentu saja kami kehilangan empat pemain untuk Timnas U-23,” tutur Huistra, dipetik dari Youtube Borneo FC, Selasa (9/4/2024).

“Tapi, hal ini sangat bagus kepada para pemain muda untuk bisa mendapatkan kesempatan menit bermain,” ungkapnya.

Di lain sisi, Huistra melihat kondisi ini juga menjadi hal yang positif bagi para pemainnya yang sedang dalam masa pemulihan atau baru sembuh dari cedera. Karena dengan begitu, mereka bisa kembali mendapat menit bermain untuk mengarungi empat laga sisa di Liga 1 2023-2024.

“Hal ini juga sangat bagus untuk pemain yang sedang mengalami (pemulihan) cedera untuk bisa kembali dan mendapatkan menit bermain juga,” ujar Huistra.

“Kami harus bisa maksimal di sisa pertandingan ini lalu bersiap untuk menghadapi Championship Series,” sambung pelatih asal Belanda tersebut.