Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Borneo FC Tak Risau Lepas Banyak Pemain ke Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |12:51 WIB
Penyebab Pelatih Borneo FC Tak Risau Lepas Banyak Pemain ke Timnas Indonesia U-23
Para pemain Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

PENYEBAB pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, tak risau lepas banyak pemain ke Timnas Indonesia U-23 terungkap. Huistra menilai hal itu akan sangat bagus untuk para pemain mudanya karena bisa mendapat kesempatan bermain bersama skuad Garuda Muda.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- menyumbang empat pemain ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Empat pemain tersebut adalah Fajar Fathurahman, Daffa Fasya, Komang Teguh, dan Ikhsan Nul Zikrak.

Komang Teguh

Borneo FC menjadi tim kedua yang melepas banyak pemain mudanya. Sementara itu, tim yang terbanyak melepas pemain ke Timnas Indonesia U-23 adalah Persija Jakarta.

Persija total mengirim lima pemain ke skua Garuda Muda. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dony Tri Pamungkas, Ilham Rio Fahmi, dan Rayhan Hannan.

Alih-alih merasa dirugikan, Huistra nyatanya sama sekali tak risau melepas empat pemain mudanya ke TC Timnas Indonesia U-23. Sebab, hal ini juga akan berdampak positif pada anak asuhnya. Dia ingin pemain muda Borneo FC memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik.

“Tentu saja kami kehilangan empat pemain untuk Timnas U-23,” tutur Huistra, dipetik dari Youtube Borneo FC, Selasa (9/4/2024).

“Tapi, hal ini sangat bagus kepada para pemain muda untuk bisa mendapatkan kesempatan menit bermain,” ungkapnya.

Di lain sisi, Huistra melihat kondisi ini juga menjadi hal yang positif bagi para pemainnya yang sedang dalam masa pemulihan atau baru sembuh dari cedera. Karena dengan begitu, mereka bisa kembali mendapat menit bermain untuk mengarungi empat laga sisa di Liga 1 2023-2024.

“Hal ini juga sangat bagus untuk pemain yang sedang mengalami (pemulihan) cedera untuk bisa kembali dan mendapatkan menit bermain juga,” ujar Huistra.

“Kami harus bisa maksimal di sisa pertandingan ini lalu bersiap untuk menghadapi Championship Series,” sambung pelatih asal Belanda tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634093/hasil-ligafutsalprofesional-moncongbulo-gebuk-raybit-fc-yqy.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Moncongbulo Gebuk Raybit FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/marselino_ferdinan_1.jpg
Marselino Ferdinan Dibentak Rekan Setim saat Debut di AS Trencin, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement