Antonio Cassano Sebut Karier Kepelatihan Jose Mourinho Sudah Selesai

BARI – Karier Jose Mourinho sebagai pelatih dinilai sudah selesai. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh mantan bintang AS Roma dan Real Madrid, Antonio Cassano,

Seperti diketahui, Cassano sudah sering menyerang Mourinho sejak gantung Sepatu. Dia pernah berkata bahwa mantan pelatih Roma dan Real Madrid itu tidak peduli dengan sepakbola, tidak suka bekerja dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi atau berbicara.

Kini, pria berusia 41 tahun itu melontarkan serangan lainnya kepada The Special One -julukan Mourinho, setelah sang pelatih dipecat oleh Roma pada Januari lalu dengan menyebutnya sudah tak mampu lagi melatih. Kata dia, apa yang dilakukan sang pelatih masih sama dan tak berubah sejak 10 tahun lalu, yakni memainkan pemain yang kualitasnya lebih rendang dibanding pemain yang lebih berkualitas.

Buktinya adalah Pelatih Baru Roma, Daniele De Rossi, bisa membawa timnya bangkit dari keterpurukan setelah bercerai dengan Mourinho. Dia mampu memaksimalkan kekuatan timnya tak seperti eks Chelsea dan Manchester United itu.

“Sebagai seorang pelatih, Mourinho sekarang sudah selesai sepenuhnya. Dia sudah tidak mampu lagi melatih,” kata Cassano dilansir dari Goal International, Senin (8/4/2024).