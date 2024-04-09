Stefano Lilipaly Goda Saddil Ramdani Merapat ke Borneo FC: Bagus untuk Atmosfer Tim!

SAMARINDA – Bintang Borneo FC, Stefano Lilipaly, goda eks rekan setimnya di Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, untuk merapat ke Borneo FC. Menurutnya, kehadiran Saddil akan bagus untuk atmosfer tim.

Saddil dan Lilipaly memang tidak pernah bermain satu klub. Namun, keduanya pernah bahu-membahu membela skuad Garuda.

Lilipaly pun tampak ingin bermain bersama teman lamanya di satu klub. Hal itu diungkapkannya kala menjawab pertanyaan warganet.

“Buat dia (Saddil), kalau dia mau ke sini, ‘Saddil, ayo, silahkan (bergabung ke Borneo FC), ini pemain yang bagus, luar biasa,” kata Lilipaly, dikutip Youtube resmi Borneo FC, Selasa (9/4/2024).

Lilipaly menambahkan bahwa kehadiran pemain Sabah FC itu di skuad Borneo FC akan bagus untuk atmosfer tim. Bukan rahasia lagi, Saddil dikenal sebagai sosok yang humoris di kalangan para pemain Timnas Indonesia.

“Juga bagus buat atmosfer tim, top,” tegas Lilipaly.