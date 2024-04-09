Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Imbangi Manchester United di Old Trafford, Liverpool Layak Juarai Liga Inggris 2023-2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |03:05 WIB
Imbangi Manchester United di Old Trafford, Liverpool Layak Juarai Liga Inggris 2023-2024
Liverpool mengimbangi Manchester United 2-2 di Old Trafford (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL dinilai layak menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Uniknya, pendapat itu datang dari legenda Manchester United, Roy Keane.

Keane menyampaikan pernyataan itu usai melihat The Reds -julukan Liverpool- mengimbangi Manchester United di Old Trafford. Bentrok di pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024, pasukan Jurgen Klopp mencuri satu poin usai mengimbangi Setan Merah 2-2.

Keane sendiri mengakui Liverpool bermain dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Virgil van Dijk dan rekan-rekan seperti tak tertekan dengan atmosfer para suporter Setan Merah di Old Trafford.

Menurutnya, mental para pemain Liverpool sudah teruji di lapangan. Mereka membuktikan hal itu saat menjuarai Liga Inggris di musim pandemi lalu. Liverpool kala itu tampil luar biasa meski pertandingan digelar tana penonton.

“Mereka memenangkan gelar dan itu sulit ketika mereka memenangkannya dalam hal Covid dan tidak menikmatinya dengan kehadiran para suporter," ujar Roy Keane, dilansir dari Sky Sports, Selasa (8/4/2024).

