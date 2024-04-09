Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Miris Lihat Perbedaan Besar Arsenal dan Bayern Munich di Liga Domestik, Thomas Tuchel: Kami Lebih Kuat di Liga Champions

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:00 WIB
Miris Lihat Perbedaan Besar Arsenal dan Bayern Munich di Liga Domestik, Thomas Tuchel: Kami Lebih Kuat di Liga Champions
Bayern Munich siap hadapi Arsenal di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel mengakui penampilan timnya di Liga Domestik sangat buruk jika dibandingkan dengan lawannya di perempatfinal Liga Champions 2023-2024, yakni Arsenal. Meski begitu, Tuchel menegaskan mereka akan bermain di kompetisi Liga Champions, yang hebatnya sejauh ini Bayern justru mampu tampil baik.

Arsenal dan Bayern akan saling bentrok di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024 di Stadion Emirates, pada Rabu 10 April 2024 pukul 02.00 WIB. Meski Bayern tengah terseok-seok di Liga Domestik, Tuchel memastikan timnya tidak gentar ketika bermain di Liga Champions.

Ya, Munich menjalani musim yang buruk di Liga Jerman 2023-2024 setelah menelan enam kekalahan dan tiga hasil imbang dalam 28 pekan yang membuat mereka terpaut 16 poin dari sang pemuncak klasemen, Bayer Leverkusen. Alhasil, mereka hampir sudah pasti bakal kehilangan gelar juara liga domestik untuk kali pertama sejak 2012 silam.

Di sisi lain, Arsenal sedang melakoni salah satu musim terbaik mereka dalam dua dekade terakhir. Mereka bersaing ketat dalam jalur perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 dengan bercokol di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024 dengan keunggulan selisih gol dari Liverpool serta satu poin di depan Manchester City.

Thomas Tuchel

Karena itu, Tuchel tak memungkiri ketimpangan yang terjadi di antara FC Hollywood -julukan Munich dan Arsenal di liga domestik. Namun, timnya tak gentar berhadapan dengan tim asuhan Mikel Arteta itu karena pasukannya mencatatkan hasil yang apik selama tampil di Liga Champions musim ini.

“Arsenal saat ini adalah tim terbaik di Liga Inggris. Semua statistik menunjukkan hal itu. Mereka benar-benar dalam performa terbaiknya,” kata Tuchel dilansir dari Bavarian Footballworks, Selasa (9/4/2024).

“Kami pantas dikritik setelah penampilan kami di piala (Liga Jerman) dan Liga Jerman. Kami menerimanya. Konsistensi dalam penampilan kami bukanlah yang kami harapkan dari diri kami sendiri,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634137/media-italia-puji-jay-idzes-saat-bantu-sassuolo-curi-poin-di-lecce-msk.webp
Media Italia Puji Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Curi Poin di Lecce
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/05/louis_van_gaal.jpg
Profil Louis van Gaal: Mantan Pelatih MU yang Disebut Bisa Tangani Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement