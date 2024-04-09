Miris Lihat Perbedaan Besar Arsenal dan Bayern Munich di Liga Domestik, Thomas Tuchel: Kami Lebih Kuat di Liga Champions

LONDON – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel mengakui penampilan timnya di Liga Domestik sangat buruk jika dibandingkan dengan lawannya di perempatfinal Liga Champions 2023-2024, yakni Arsenal. Meski begitu, Tuchel menegaskan mereka akan bermain di kompetisi Liga Champions, yang hebatnya sejauh ini Bayern justru mampu tampil baik.

Arsenal dan Bayern akan saling bentrok di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024 di Stadion Emirates, pada Rabu 10 April 2024 pukul 02.00 WIB. Meski Bayern tengah terseok-seok di Liga Domestik, Tuchel memastikan timnya tidak gentar ketika bermain di Liga Champions.

Ya, Munich menjalani musim yang buruk di Liga Jerman 2023-2024 setelah menelan enam kekalahan dan tiga hasil imbang dalam 28 pekan yang membuat mereka terpaut 16 poin dari sang pemuncak klasemen, Bayer Leverkusen. Alhasil, mereka hampir sudah pasti bakal kehilangan gelar juara liga domestik untuk kali pertama sejak 2012 silam.

Di sisi lain, Arsenal sedang melakoni salah satu musim terbaik mereka dalam dua dekade terakhir. Mereka bersaing ketat dalam jalur perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 dengan bercokol di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024 dengan keunggulan selisih gol dari Liverpool serta satu poin di depan Manchester City.

Karena itu, Tuchel tak memungkiri ketimpangan yang terjadi di antara FC Hollywood -julukan Munich dan Arsenal di liga domestik. Namun, timnya tak gentar berhadapan dengan tim asuhan Mikel Arteta itu karena pasukannya mencatatkan hasil yang apik selama tampil di Liga Champions musim ini.

“Arsenal saat ini adalah tim terbaik di Liga Inggris. Semua statistik menunjukkan hal itu. Mereka benar-benar dalam performa terbaiknya,” kata Tuchel dilansir dari Bavarian Footballworks, Selasa (9/4/2024).

“Kami pantas dikritik setelah penampilan kami di piala (Liga Jerman) dan Liga Jerman. Kami menerimanya. Konsistensi dalam penampilan kami bukanlah yang kami harapkan dari diri kami sendiri,” tambahnya.