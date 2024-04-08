7 Pemain Timnas Indonesia Ini Dulunya Jadi Andalan Kini Sudah Tak pernah Dipanggil Shin Tae-yong, Nomor 1 Sempat Dipercaya Jadi Kapten

ADA 7 pemain Timnas Indonesia yang dulunya jadi andalan kini sudah tak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Ya, semenjak menangani Timnas Indonesia pada awal 2020 lalu, STY –panggilan akrab Shin Tae-yong– telah memanggil banyak sekali pemain untuk memperkuat Garuda.

Beberapa di antaranya berhasil menjadi pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marc Klok, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, dan masih banyak lagi.

Kendati demikian, ada juga sejumlah pemain yang justru tak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong setelah beberapa kali membela Garuda. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 7 Pemain Timnas Indonesia Ini Dulunya Jadi Andalan Kini Sudah Tak pernah Dipanggil Shin Tae-yong:

7. Irfan Jaya





Pada Piala AFF 2020, nama Irfan Jaya begitu melekat dengan Timnas Indonesia lantaran performa apiknya. Sayangnya, penampilan menurun sejak mengalami cedera dan pemain Bali United itu pun tak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia.

6. Ezra Walian





Ezra Walian sampai saat ini masih menjadi andalan Persib Bandung. Dulunya ia juga merupakan andalan STY di Piala AFF 2020, namun Ezra Walian perlahan tersisihkan oleh pemain lain di skuad Garuda.

5. Kushedya Hari Yudo





Hari Yudo debut di Timnas Indonesia saat Garuda diasuh oleh Shin Tae-yong. Ia total mencatatkan 10 laga bersama Timnas Indonesia, namun sejak Piala AFF 2020 berakhir, nama pemain RANS Nusantara itu bukan lagi pilihan utama Shin Tae-yong.