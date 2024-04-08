4 Negara Raksasa Asia yang Kini Waspadai Progres Timnas Indonesia, Nomor 1 Jepang

SEBANYAK 4 negara raksasa Asia kini waspadai progres Timnas Indonesia. Hal ini karena peningkatan permainan skuad garuda yang bila terus dilanjutkan, maka akan menjadi kekuatan baru persepakbolaan Asia mendatang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat kejutan bagi tim-tim besar Asia. Di awal 2024 ini saja, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil mengimbangi permainan tim raksasa Asia dan sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kemudian di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga sukses meraih dua kemenangan meyakinkan atas Vietnam. Hal ini membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik 8 peringkat menjadi 134.

Belum lagi, jika berhasil mengalahkan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti, maka peringkat Indonesia akan melejit ke 120 an. Sebuah catatan yang luar biasa untuk diraih sebuah negara yang baru memulai progres beberapa tahun belakangan.

BACA JUGA: Penampakan Skuad Timnas Indonesia jika Diperkuat 16 Pemain Abroad di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Selain karena taktikal dari Shin Tae-yong, progres luar biasa cepat Timnas Indonesia ini juga tak lepas dari peran pemain diaspora yang dinaturalisasi. Kedatangan pemain seperti Thom Haye, Sandy Walsh, Jay Idzes dan lainnya terbukti memberikan dampak yang positif.

Ke depan, Timnas Indonesia juga masih belum puas dengan komposisi dan prestasi yang ada. Shin Tae-yong dan PSSI pun masih memburu banyak pemain keturunan untuk bisa dinaturalisasi.

Melihat perkembangan Timnas Indonesia yang begitu masih ini, sederet tim-tim kuat Asia pun mulai mewaspadai kekuatan Indonesia di masa depan.Berikut adalah 4 negara raksasa Asia kini waspadai progres Timnas Indonesia.