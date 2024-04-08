Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Raksasa Asia yang Kini Waspadai Progres Timnas Indonesia, Nomor 1 Jepang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:26 WIB
4 Negara Raksasa Asia yang Kini Waspadai Progres Timnas Indonesia, Nomor 1 Jepang
Thom Haye saat berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara raksasa Asia kini waspadai progres Timnas Indonesia. Hal ini karena peningkatan permainan skuad garuda yang bila terus dilanjutkan, maka akan menjadi kekuatan baru persepakbolaan Asia mendatang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat kejutan bagi tim-tim besar Asia. Di awal 2024 ini saja, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil mengimbangi permainan tim raksasa Asia dan sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kemudian di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga sukses meraih dua kemenangan meyakinkan atas Vietnam. Hal ini membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik 8 peringkat menjadi 134.

Belum lagi, jika berhasil mengalahkan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti, maka peringkat Indonesia akan melejit ke 120 an. Sebuah catatan yang luar biasa untuk diraih sebuah negara yang baru memulai progres beberapa tahun belakangan.

Selain karena taktikal dari Shin Tae-yong, progres luar biasa cepat Timnas Indonesia ini juga tak lepas dari peran pemain diaspora yang dinaturalisasi. Kedatangan pemain seperti Thom Haye, Sandy Walsh, Jay Idzes dan lainnya terbukti memberikan dampak yang positif.

Ke depan, Timnas Indonesia juga masih belum puas dengan komposisi dan prestasi yang ada. Shin Tae-yong dan PSSI pun masih memburu banyak pemain keturunan untuk bisa dinaturalisasi.

Melihat perkembangan Timnas Indonesia yang begitu masih ini, sederet tim-tim kuat Asia pun mulai mewaspadai kekuatan Indonesia di masa depan.Berikut adalah 4 negara raksasa Asia kini waspadai progres Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korea Selatan Irak Jepang china
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633983/timnas-indonesia-u23-masuk-pot-1-berpotensi-lawan-malaysia-di-fase-grup-sea-games-2025-nnh.webp
Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia di Fase Grup SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/black_steel_fc_menghancurkan_asahan_allstar_samari.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Hancurkan Asahan Allstar Samarinda 8-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement