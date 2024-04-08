Penampakan Skuad Timnas Indonesia jika Diperkuat 16 Pemain Abroad di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia bisa diperkuat hingga 16 pemain abroad di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

PENAMPAKAN skuad Timnas Indonesia jika diperkuat 16 pemain abroad di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu akan menciptakan sejarah tersendiri.

Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia menghuni urutan dua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai tujuh dari empat laga.

Indonesia unggul empat poin dari Timnas Vietnam di posisi tiga dan enam angka dari Timnas Filipina di posisi juru kunci. Dua laga tersisa akan digelar di kandang sendiri sehingga peluang anak asuh Shin Tae-yong bertahan di posisi dua cukup besar.

Kedua laga itu adalah melawan Timnas Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni). Satu kemenangan dari dua pertandingan itu akan memastikan langkah Indonesia ke babak ketiga. Sebab, hanya dua tim teratas yang akan lolos serta merebut tiket otomatis ke putaran final Piala Asia 2027.

Capaian itu akan menjadi sejarah tersendiri buat Timnas Indonesia. Jika mampu melangkah hingga ke putaran ketiga, maka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 juga besar. Apalagi, Benua Asia mendapat tambahan slot 8,5 tim di ajang tersebut.

Sejarah lainnya juga bisa tercipta. Dengan lolos ke putaran tiga dan peluang tampil di Piala Dunia membesar, akan semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia tertarik untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat Tim Merah Putih.