HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024, Begini Katanya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |06:54 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024, Begini Katanya!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. Mereka mengatakan kondisi skuad asuhan Shin Tae-yong tidak optimal karena absennya tiga pemain naturalisasi andalan.

Hal itu disampaikan salah satu media Vietnam, Soha.vn. Mereka meyakini tidak hadirnya nama-nama seperti Nathan Tjo-A-On, Justin Hubner, dan Elkan Baggott bakal membuat lini belakang Timnas Indonesia U-23 rapuh di ajang Piala Asia U-23 2024 nanti.

"Pelatih Shin Tae-yong tidak memiliki jasa tiga bintang naturalisasi Nathan Tjo-A-On, Justin Hubner, dan Elkan Baggott," tulis media Vietnam Soha.

"Minimnya personel berkualitas di lini pertahanan menjadi permasalahan pelatih Shin Tae-yong," lanjutnya.

"Timnas Indonesia U23 mencetak 1 gol melawan Arab Saudi berkat Komang Teguh namun harus kebobolan 3 gol," jelas media tersebut.

Sekadar diketahui, saat ini para penggawa Timnas Indonesia U-23 tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai. Garuda Muda juga melakoni sejumlah laga uji coba pada TC kali ini.

Halaman:
1 2
      
