HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini: Marselino Ferdinan Jadi Andalan!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |06:32 WIB
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 di laga uji coba malam ini akan dibahas Okezone. Marselino Ferdinan kemungkinan besar akan menjadi andalan di skuad Garuda Muda.

Laga melawan Timnas UEA U-23 menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di ajang Piala Asia U-23 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Sevens Stadium, Dubai pada Selasa 9 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Pelatih Shin Tae-yong mengklaim dirinya akan menurunkan tim terbaik pada laga nanti. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan laga kontra UEA U-23 sekaligus menjadi simulasi timnya jelang melakoni laga pembuka Piala Asia U-23.

"Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab, akan dimainkan untuk pemain inti dulu, untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 (April). Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain," ujar Shin Tae-yong.

Melihat pernyataan sang pelatih, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan besar akan memainkan formasi andalan 3-4-3. Ernando Ari akan kembali dipercaya untuk berada di bawah mistar gawang.

