HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini Beserta Jam Mainnya: Live di TV Mana?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:51 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini Beserta Jam Mainnya: Live di TV Mana?
Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Arab Saudi U-23 di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan dalam laga uji coba yang berlangsung di Sevens Stadium, Dubai.

Ini menjadi salah satu dari laga uji coba Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di ajang Piala Asia U-23 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 sendiri bersifat tertutup dan tidak disiarkan.

Seperti diketahui, para penggawa Timnas Indonesia U-23 saat ini tengah melakuan pemusatan latihan (TC) di Dubai. Pasukan Shin Tae-yong menggelar dua laga uji coba pada rangkaian TC kali ini.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 melakoni laga uji coba kontra Arab Saudi U-23. Skuad Garuda Muda dipaksa mengakui kehebatan lawan usai kalah dengan skor akhir 3-1.

Meski demikian, Shin Tae-yong tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Sebab, laga uji coba kontra Arab Saudi U-23 hanya menjadi ajang tes kondisi pemain.

Juru taktik asal Korea Selatan itu pun melakukan banyak pergantian pemain. Hampir semua pemain mendapat waktu bermain untuk melihat kesiapan mereka masing-masing.

Halaman:
1 2
      
