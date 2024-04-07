Akui Latihan Timnas Indonesia U-23 Begitu Keras, Rayhan Hannan: Demi Piala Asia U-23 2024

Pemain Persija Jakarta, Rayhan Hannan mendapatkan kesempatan mengikuti TC Timnas Indonesia U-23. (Foto: Media Persija)

DUBAI – Pemain Persija Jakarta, Muhammad Rayhan Hannan mengakui porsi latihan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong begitu keras di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Meski begitu, Rayhan mewajarkan hal tersebut lantaran itu semua demi memaksimalkan persiapan jelang Piala Asia U-23 2024.

Hannan merupakan salah satu nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani TC Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain dia, ada empat pemain Persija lainnya yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Ilham Rio Fahmi, dan Dony Tri Pamungkas.

Tercatat sudah sepekan Hannan menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-23. Seperti diketahui, Skuad Garuda Muda telah berkumpul sejak 1 April lalu dan di hari yang sama bertolak ke Dubai untuk mematangkan persiapannya jelang Piala Asia U-23 2024.

Hannan dan kolega melahap program latihan yang dengan intensitas tinggi selama TC. Dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, mengingat Timnas Indonesia U-23 tidak ingin tampil main-main di ajang Piala Asia U-23.

“Iya latihannya lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia jadi semuanya tidak main-main,” kata Hannan, dilansir dari situs resmi Persija, Minggu (7/4/2024).

Skuad Garuda Muda sempat melangsungkan uji coba melawan Arab Saudi U-23 (5/6/2024). Namun sayangnya, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan 1-3 dalam laga uji coba pertamanya itu.

Hannan bersyukur bisa mendapatkan menit bermain pada laga tersebut. Di sisi lain, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan kalau pelatih Shin memainkan tiga pemain belakang Persija yakni Donny, Ferarri, dan Rizky Ridho selama 90 menit.