Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Senang Hokky Caraka Dipanggil Timnas Indonesia U-23, PSS Sleman Merasa Dirugikan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:31 WIB
Tak Senang Hokky Caraka Dipanggil Timnas Indonesia U-23, PSS Sleman Merasa Dirugikan
Pemain Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka. (Foto: Instagram/hokkycaraka_)
A
A
A

SLEMAN PSS Sleman tampaknya tak senang striker andalan mereka dipanggil untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Sebab saat ini PSS tengah berjuang terhindar dari zona degradasi dan dengan tanpa adanya striker andalannya itu jelas tim asuhan Risto Vidakovic tersebut merasa dirugikan.

Ya, Hokky masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Adapun TC tersebut merupakan persiapan Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024.

Situasi tersebut, membuat PSS Sleman merasa dirugikan. Sebab, tim berjuluk Super Elja itu kemungkinan besar tidak akan diperkuat Hokky hingga akhir musim Liga 1 2023/2024. Mengingat, Piala Asia U-23 yang digelar di Qatar akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei mendatang.

Selaku pelatih, Vidakovic mengakui ini sangat merugikan karena sekarang ini PSS Sleman sedang berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Terlebih lagi, dia tak punya banyak pilihan pada posisi penyerang. Menurutnya, Hokky telah menemukan bentuk permainan dan ketajaman insting mencetak gol di beberapa laga terakhir bersama Super Elja.

Hokky Caraka

“Bagi saya, hal terpenting dan tersulit adalah kehilangan pemain penting. Hokky bagi kami adalah pemain penting, dia bermain di setiap pertandingan, dia selalu masuk sebelas pertama,” kata Vidakovic, dilansir dari situs PSS Sleman, Minggu (7/4/2024).

“Untuk tim lain, beberapa tim memiliki pemain tim nasional, mereka memiliki lebih dari satu tetapi mereka tidak memperjuangkan apa-apa di pekan-pekan terakhir kompetisi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632757/kemenpora-gelar-kreativesia-2025-energi-muda-dan-semangat-sportivitas-di-palembang-dsl.webp
Kemenpora Gelar Kreativesia 2025: Energi Muda dan Semangat Sportivitas di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/20/patrick_kluivert.jpg
Pengamat Sebut Pemecatan Patrick Kluivert Konsekuensi Logis, Minta PSSI Hati-Hati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement