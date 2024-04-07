Tak Senang Hokky Caraka Dipanggil Timnas Indonesia U-23, PSS Sleman Merasa Dirugikan

SLEMAN – PSS Sleman tampaknya tak senang striker andalan mereka dipanggil untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Sebab saat ini PSS tengah berjuang terhindar dari zona degradasi dan dengan tanpa adanya striker andalannya itu jelas tim asuhan Risto Vidakovic tersebut merasa dirugikan.

Ya, Hokky masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Adapun TC tersebut merupakan persiapan Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024.

Situasi tersebut, membuat PSS Sleman merasa dirugikan. Sebab, tim berjuluk Super Elja itu kemungkinan besar tidak akan diperkuat Hokky hingga akhir musim Liga 1 2023/2024. Mengingat, Piala Asia U-23 yang digelar di Qatar akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei mendatang.

Selaku pelatih, Vidakovic mengakui ini sangat merugikan karena sekarang ini PSS Sleman sedang berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Terlebih lagi, dia tak punya banyak pilihan pada posisi penyerang. Menurutnya, Hokky telah menemukan bentuk permainan dan ketajaman insting mencetak gol di beberapa laga terakhir bersama Super Elja.

“Bagi saya, hal terpenting dan tersulit adalah kehilangan pemain penting. Hokky bagi kami adalah pemain penting, dia bermain di setiap pertandingan, dia selalu masuk sebelas pertama,” kata Vidakovic, dilansir dari situs PSS Sleman, Minggu (7/4/2024).

“Untuk tim lain, beberapa tim memiliki pemain tim nasional, mereka memiliki lebih dari satu tetapi mereka tidak memperjuangkan apa-apa di pekan-pekan terakhir kompetisi,” sambungnya.