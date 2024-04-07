Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Kukuh di Puncak Klasemen, Borneo FC Diminta Tetap Waspada

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:18 WIB
Liga 1 2023-2024: Kukuh di Puncak Klasemen, Borneo FC Diminta Tetap Waspada
Para pemain Borneo FC di sesi latihan bersama (Foto: PT LIB)
A
A
A

SAMARINDA - Borneo FC masih menjadi pemuncak klasemen Liga 1 2023-2024. Mengoleksi 70 poin, Pesut Etam -julukan Borneo FC- diminta tetap waspada demi menjaga asa ke babak championship series.

Sebagaimana diketahui, fase championship series itu untuk menentukan juara Liga 1. Nantinya, hanya ada empat tim yang berhak melaju ke fase tersebut, yakni posisi empat besar klasemen.

Pemain Borneo FC Samarinda, Hendro Siswanto mengatakan timnya tidak cepat puas dengan raihan saat ini. Oleh dikarenakan, tujuan utama Borneo FC adalah juara Liga 1 2023-2024.

"Tidak boleh cepat puas, karena tujuan kita masih ada didepan mata yakni juara BRI Liga 1,” kata Hendro dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (7/4/2024).

Dia mengatakan Borneo FC mengatakan harus fokus dan konsisten dalam laga-laga ke depan. Sebab, tantangan yang akan dihadapi timnya akan bertambah berat untuk menjadi juara ajang itu.

“Tantangan di depan itu tak mudah, meski kita sudah memastikan satu tempat di Championship Series dan juara di Regular Series. Karena menjaga konsistensi itu menjadi fokus kita,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/16/51/1633091/sejarah-priska-nugroho-dan-janice-tjen-tembus-semifinal-wta-125-isi.jpg
Sejarah Priska Nugroho dan Janice Tjen Tembus Semifinal WTA 125
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Siapa Sosok 2 S yang Disebut Kendalikan Timnas Indonesia? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement