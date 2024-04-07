Liga 1 2023-2024: Kukuh di Puncak Klasemen, Borneo FC Diminta Tetap Waspada

Para pemain Borneo FC di sesi latihan bersama (Foto: PT LIB)

SAMARINDA - Borneo FC masih menjadi pemuncak klasemen Liga 1 2023-2024. Mengoleksi 70 poin, Pesut Etam -julukan Borneo FC- diminta tetap waspada demi menjaga asa ke babak championship series.

Sebagaimana diketahui, fase championship series itu untuk menentukan juara Liga 1. Nantinya, hanya ada empat tim yang berhak melaju ke fase tersebut, yakni posisi empat besar klasemen.

Pemain Borneo FC Samarinda, Hendro Siswanto mengatakan timnya tidak cepat puas dengan raihan saat ini. Oleh dikarenakan, tujuan utama Borneo FC adalah juara Liga 1 2023-2024.

"Tidak boleh cepat puas, karena tujuan kita masih ada didepan mata yakni juara BRI Liga 1,” kata Hendro dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (7/4/2024).

Dia mengatakan Borneo FC mengatakan harus fokus dan konsisten dalam laga-laga ke depan. Sebab, tantangan yang akan dihadapi timnya akan bertambah berat untuk menjadi juara ajang itu.

“Tantangan di depan itu tak mudah, meski kita sudah memastikan satu tempat di Championship Series dan juara di Regular Series. Karena menjaga konsistensi itu menjadi fokus kita,” ucapnya.