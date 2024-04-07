Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

RANS Nusantara FC Manfaatkan Jeda Liga 1 2023-2024 untuk Uji Coba

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:08 WIB
RANS Nusantara FC Manfaatkan Jeda Liga 1 2023-2024 untuk Uji Coba
RANS Nusantara FC sempat menggelar uji coba saat Liga 1 2023-2024 dijeda (Foto: Instagram/@rans.nusantara)
A
A
A

SLEMAN - RANS Nusantara FC memanfaatkan libur Liga 1 2023-2024 dengan menggelar laga uji coba. Dalam laga tersebut pelatih Angel Alfredo Vera memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang bermain untuk memahami gaya permainan yang diinginkannya.

RANS sukses meraih kemenangan 3-0 atas PS Hizbul Wathon (PSHW) UMY di Yogyakarta International School Soccer Field, Kapanewon Mlati, Rabu 3 April 2024. Laga tersebut menjadi latihan terakhir The Prestige Phoenix sebelum libur menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Persis Solo vs RANS Nusantara FC (Foto: Instagram/@persisofficial)

Pada babak pertama, Alfredo menurunkan Wahyudi (GK), Dandi Maulana, Muhammad Syukron, Marckho Merauje, Ilhamsyah, Rizky Pellu, Irfan, Kenshiro, Antoni Nugroho, dan Kushedya Hari Yudo. Dengan formasi 4-2-3-1, RANS Nusantara berhasil memimpin dua gol melalui Rizky Pellu dan Kenshiro Daniels.

Kemudian pada babak kedua, Alfredo melakukan perubahan dengan memasukan Try Hamdani, Valda, Francisco Carneiro, Nosi Setiawan, Taufik Hidayat, Antonius Tuna, Aqsal Mustofa, Mitsuru Maruoka, Abdul Rahman, Muhammad Irman, dan Rabbani Tasnim. Mereka menambah keunggulan melalui Abdul Rahman.

Namun, RANS Nusantara gagal mendapatkan clean sheet. Sebab, PSHW UMY mampu memperkecil kekalahan menjadi 3-1.

Alfredo mengatakan laga uji coba tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pemain yang jarang bermain untuk bisa memahami taktik yang diinginkannya. Pelatih berusia 51 tahun itu menilai RANS Nusantara masih membutuhkan penyempurnaan.

Halaman:
1 2
      
