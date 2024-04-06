Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kompak Perkuat Timnas Indonesia, Thom Haye Senang Makin Akrab dengan Nathan Tjoe-A-On

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:37 WIB
Kompak Perkuat Timnas Indonesia, Thom Haye Senang Makin Akrab dengan Nathan Tjoe-A-On
Erick Thohir bersama Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@erickthohir)
HEERENVEEN – Gelandang SC Heerenveen, Thom Haye, membicarakan hubungannya dengan Nathan Tjoe-A-On. Dia mengaku senang bisa menjadi makin akrab dengan Nathan Tjoe-A-On saat ini karena sama-sama kompak memperkuat Timnas Indonesia.

Ya, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On sama-sama sudah memperkuat Timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi pada Maret 2024. Mereka pun sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia.

Thom Haye

Nathan Tjoe-A-On tampil perdana membela Timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Sedangkan Thom Haye, dia melakukan debut bersama Skuad Garuda pada 26 Maret 2024.

Sebelumnya, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On sempat tampil bersama SC Heerenveen saat menelan kekalahan 2-3 dari Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Belanda 2023-2024 pada 17 Maret. Kemudian, kedua pemain itu sama-sama bertolak ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Shin Tae-yong.

Thom Haye pun mengaku senang bisa semakin akrab dengan Nathan Tjoe-A-On karena kini sama-sama membela Timnas Indonesia. Ia mengaku melakukan perjalanan ke Indonesia dan kembali ke Belanda bersama-sama.

"Senang rasanya bisa mengenal seseorang dengan baik dan bisa melakukan perjalanan bersama. Kami pergi bersama dari pertandingan melawan Feyenoord ke bandara dan juga pulang bersama," kata Thom Haye, dikutip dari ESPN Netherlands, Sabtu (6/4/2024).

"Di dalam taksi setelah pertandingan, kami sempat berkeringat. Untungnya, mereka memiliki pendingin ruangan yang baik di sana," jelasnya.

