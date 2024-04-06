Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Thom Haye dan Jairo Riedewald, Siapa Paling Mahal?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:30 WIB
Adu Harga Pasaran Thom Haye dan Jairo Riedewald, Siapa Paling Mahal?
Thom Haye kala memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasaran Thom Haye dan Jairo Riedewald menarik diulas. Siapa pemain yang harganya paling mahal?

Nama Thom Haye dan Jairo Riedewald sedang ramai disorot pencinta sepakbola Tanah Air. Thom Haye sendiri curi perhatian usai menjalani debut fantastis bersama Timnas Indonesia pada bulan lalu.

Thom Haye

Thom Haye yang resmi jadi warga negara Indonesia (WNI) pada 18 Maret 2024, mendapat kesempatan debut membela Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. Dia bermain saat skuad Garuda melawan Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bermain sejak menit awal laga, Thom Haye bisa bekerja fantastis. Dia bahkan menyumbangkan 1 assist untuk gol perdana Timnas Indonesia yang dicetak Jay Idzes pada menit ke-7. Berkat kontribusi apiknya, Timnas Indonesia menang telak 3-0.

Sementara Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace ini ramai dikaitkan dengan Timans Indonesia. Dia dikabarkan telah memilih memperkuat Timnas Indonesia sampai menolak tawaran membela Timnas Suriname.

