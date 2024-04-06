5 Negara yang Iri jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival El Clasico di Asia Tenggara!

Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 negara yang iri jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia memang masih jauh untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia wajib lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlebih dulu. Untuk lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa di babak kedua.

Di babak ketiga, Timnas Indonesia harus finis dua besar untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara jika finis di posisi tiga atau empat, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di babak keempat.

Demi merealisasikan target di atas, PSSI kabarnya akan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan tambahan. Jika itu terjadi, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Andai skuad Garuda lolos ke putaran final, ditengarai ada sejumlah negara yang iri. Siapa saja

Berikut 5 negara yang iri jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026:

5. Singapura





Di awal 2000an hingga 2010an, prestasi sepakbola Singapura di atas Timnas Indonesia berkat proyek naturalisasi yang mereka lakukan. Saat ini, kebalikannya.

The Lions -julukan Singapura- performanya tengah menurun dan kesulitan bersaing di Asia Tenggara. Sementara itu, Timnas Indonesia pelan-pelan mulai meninggalkan level Singapura dan menatap persaingan papan atas Asia