Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Iri jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival El Clasico di Asia Tenggara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |11:12 WIB
5 Negara yang Iri jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival El Clasico di Asia Tenggara!
Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang iri jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia memang masih jauh untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia wajib lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlebih dulu. Untuk lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa di babak kedua.

Di babak ketiga, Timnas Indonesia harus finis dua besar untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara jika finis di posisi tiga atau empat, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di babak keempat.

Demi merealisasikan target di atas, PSSI kabarnya akan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan tambahan. Jika itu terjadi, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Andai skuad Garuda lolos ke putaran final, ditengarai ada sejumlah negara yang iri. Siapa saja

Berikut 5 negara yang iri jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026:

5. Singapura


Di awal 2000an hingga 2010an, prestasi sepakbola Singapura di atas Timnas Indonesia berkat proyek naturalisasi yang mereka lakukan. Saat ini, kebalikannya.

The Lions -julukan Singapura- performanya tengah menurun dan kesulitan bersaing di Asia Tenggara. Sementara itu, Timnas Indonesia pelan-pelan mulai meninggalkan level Singapura dan menatap persaingan papan atas Asia

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177119/shin_tae_yong-fTmO_large.jpg
Respons Shin Tae-yong saat Tahu Patrick Kluivert Dipecat dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177114/erick_thohir-EnsD_large.jpg
Kata-kata Erick Thohir Usai Patrick Kluivert hingga Gerald Vanenburg Resmi Dipecat PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177110/patrick_kluivert_dan_tim_kepelatihan_timnas_indonesia-FabG_large.jpg
Selain Patrick Kluivert, Alex Pastoor hingga Gerald Vanenburg Juga Dipecat dari Tim Kepelatihan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177108/patrick_kluivert_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_pssi-qVZU_large.jpg
Patrick Kluivert Resmi Dipecat Timnas Indonesia, Siapa Penggantinya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632757/kemenpora-gelar-kreativesia-2025-energi-muda-dan-semangat-sportivitas-di-palembang-dsl.webp
Kemenpora Gelar Kreativesia 2025: Energi Muda dan Semangat Sportivitas di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Ungkap Target Realistis Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement