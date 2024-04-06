Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Akui Bangga Tampil untuk Timnas Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:04 WIB
Thom Haye Akui Bangga Tampil untuk Timnas Indonesia
Thom Haye tampil apik bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Thom Haye)
A
A
A

HEERENVEEN - Gelandang SC Heerenveen, Thom Haye mengaku bangga bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Thom Haye saat melakoni sesi wawancara usai pertandingan bersama timnya.

Thom Haye tampil apik dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Sebab, ia membantu Skuad Garuda meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam di laga keempat putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024).

Dalam debutnya tersebut, Thom Haye mampu menyumbangkan satu assist untuk gol pembuka Timnas Indonesia. Tendangan sudut pemain berusia 29 tahun itu sukses dimaksimalkan Jay Idzes untuk membuka gol kemenangan Timnas Indonesia pada menit kesembilan.

Sementara Thom Haye mengaku bangga bisa membela Timnas Indonesia dan bermain tanpa mengeluarkan energy. Ia pun mengaku membela Timnas Indonesia adalah momen yang sangat membanggakan dalam hidupnya.

"Saya bangga bisa bermain untuk Indonesia. Itu berjalan hampir secara alami, sepertinya tidak membutuhkan energi. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya," kata Thom Haye dikutip dari ESPN Netherlands, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, Thom Haye mengaku bisa menyanyikan laga Indonesia Raya hingga selesai. Thom Haye pun mengaku menyanyikan lagi kebangsaan Indonesia dengan benar-benar menghayatinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177222/istana_lewat_mensesneg_prasetyo_hadi_mengomentari_pemecatan_patrick_kluivert-asB8_large.JPG
Kata Istana soal Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177197/pengamat_sepakbola_tidak_kaget_patrick_kluivert_dipecat_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-l5fb_large.jpg
Pengamat Tidak Kaget Patrick Kluivert Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Pelajaran Mahal buat PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177189/mauro_zijlstra_bicara_soal_kondisi_ruang_ganti_timnas_indonesia_usai_gagal_ke_piala_dunia_2026-axLh_large.jpg
Mauro Zijlstra Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177188/jesus_casas_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_jesuscasas4-ojUB_large.jpg
Jesus Casas atau Timur Kapadze yang Cocok Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632733/jay-idzes-pasang-badan-bela-erick-thohir-usai-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-bex.webp
Jay Idzes Pasang Badan Bela Erick Thohir usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/27/bek_bayern_munchen_kim_min_jae_merayakan_golnya.jpg
Kim Min-jae Berpeluang Kembali ke Serie A, Juventus dan AC Milan Berebut Tanda Tangannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement