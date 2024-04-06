Thom Haye Akui Bangga Tampil untuk Timnas Indonesia

Thom Haye tampil apik bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Thom Haye)

HEERENVEEN - Gelandang SC Heerenveen, Thom Haye mengaku bangga bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Thom Haye saat melakoni sesi wawancara usai pertandingan bersama timnya.

Thom Haye tampil apik dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Sebab, ia membantu Skuad Garuda meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam di laga keempat putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024).

Dalam debutnya tersebut, Thom Haye mampu menyumbangkan satu assist untuk gol pembuka Timnas Indonesia. Tendangan sudut pemain berusia 29 tahun itu sukses dimaksimalkan Jay Idzes untuk membuka gol kemenangan Timnas Indonesia pada menit kesembilan.

Sementara Thom Haye mengaku bangga bisa membela Timnas Indonesia dan bermain tanpa mengeluarkan energy. Ia pun mengaku membela Timnas Indonesia adalah momen yang sangat membanggakan dalam hidupnya.

"Saya bangga bisa bermain untuk Indonesia. Itu berjalan hampir secara alami, sepertinya tidak membutuhkan energi. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya," kata Thom Haye dikutip dari ESPN Netherlands, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, Thom Haye mengaku bisa menyanyikan laga Indonesia Raya hingga selesai. Thom Haye pun mengaku menyanyikan lagi kebangsaan Indonesia dengan benar-benar menghayatinya.