HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Manchester United Bantah Punya Darah Malaysia: Itu Pesan Palsu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |02:51 WIB
Pemain Manchester United Bantah Punya Darah Malaysia: Itu Pesan Palsu!
Ethan Wheatley (rambut kribo) bantah memiliki darah Malaysia. (Foto: Instagram/@ethanwheatley.9)
A
A
A

PEMAIN Manchester United U-18 yang mulai berlatih bersama tim senior, Ethan Wheatley, membantah dirinya memiliki darah Malaysia. Sebelumnya, penyerang 18 tahun ini disebut salah satu akun Instagram pemandu bakat di Malaysia, @frfuturetalents, memiliki darah Malaysia dari sang nenek.

“Benar, nenek saya lahir di Selangor. Namun, nenek saya pindah ke UK ketika masih muda. Keluarga saya juga pernah membawa saya ke Kuala Lumpur,” bunyi isi screen shoot yang dikeluarkan @frfuturetalents, seakan-akan pernyataan ini dibuat Ethan Wheatley.

Ethan Wheatley membantah memiliki darah Malaysia. (Foto: Instagram/@theunited.my)

(Ethan Wheatley membantah memiliki darah Malaysia. (Foto: Instagram/@theunited.my)

Ketika akun Instagram fanbase Manchester United di Malaysia, @theunited.my, menanyakan kebenaran kabar di atas, Ethan Wheatley angkat bicara. Calon penyerang Manchester United senior itu mengatakan apa yang disampaikan akun @frfuturetalents sebagai kabar palsu.

“Hapus itu (pernyataan yang seakan-seakan disampaikan Ethan Wheatley). Itu pesan palsu,” kata Ethan Wheatley, Okezone mengutip dari akun @theunited.my.

Dalam kesempatan lain, Ethan Wheatley juga ditanya apakah memiliki darah Malaysia. Ia pun menolak anggapan tersebut.

Karena itu, pencinta sepakbola Malaysia harus bersabar mendapatkan pemain kelas dunia untuk mengisi lini depan Timnas Malaysia. Sebab, sejauh ini belum terdeteksi secara benar apakah Ethan Wheatley benar memiiki darah Malaysia atau tidak.

